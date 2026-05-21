¿Santiago Beltrán viaja al Mundial 2026 con la Selección Argentina? El plan de Scaloni con el arquero de River

La fecha límite que tiene Lionel Scaloni para entregar la lista de los 26 futbolistas que viajarán al Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Argentina es el sábado 30 de mayo, doce días antes del inicio de la competencia.

El entrenador está dispuesto a tomarse todo el tiempo posible para completar todos los casilleros de la nómina, ya que hay varios jugadores entre algodones y una lista de «tapados» que buscan meterse en el plantel.

Scaloni parecía tener definidos a los tres arqueros que viajarían a la Copa del Mundo, pero la irrupción de Santiago Beltrán en River Plate podría cambiar los planes.

En principio, los tres porteros seleccionados son Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid), quienes fueron convocados para la última fecha FIFA en la que Argentina enfrentó a Mauritania y Zambia en La Bombonera.

A su vez, el oriundo de Pujato analiza llevar a Beltrán -incluido en la prelista de 55 jugadores- pero con un rol de sparring, similar al que tuvo Federico Gómez Gerth en Qatar 2022. En aquel entonces, Gómez Gerth era arquero de la Reserva de Tigre y actualmente es suplente en Unión de Santa Fe tras un breve paso por el fútbol portugués.

La decisión no está relacionada con la lesión del Dibu Martínez, quien sufrió la fractura de un dedo durante la entrada en calor de la final de la UEFA Europa League con Aston Villa. De todas maneras, completó el partido sin inconvenientes y se consagró campeón con la valla invicta.

En caso de concretarse la convocatoria, Beltrán debería dejar River después de la final del Torneo Apertura ante Belgrano, programada para este domingo 24 de mayo, para sumarse a la preparación de la Selección. De esta manera, Eduardo Coudet prescindiría de él para el último compromiso de River en la Copa Sudamericana ante Blooming. En ese escenario, Franco Armani sería titular el miércoles 27 de mayo, tal como ocurrió en el empate ante Red Bull Bragantino.

La Selección debutará en el Mundial el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas y luego viajará a Dallas para enfrentarse con Austria el lunes 22 y con Jordania el sábado 27. Antes disputará dos amistosos: el sábado 6 frente a Honduras y el martes 9 ante Islandia.