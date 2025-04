Denuncian la caída de la calidad en el hotel Llao Llao de Bariloche, de cinco estrellas

El gremio gastronómico Uthgra Bariloche calificó como «preocupante» la caída de la calidad del servicio en el emblemático hotel Llao Llao, de cinco estrellas, ubicado en el kilómetro 25 de la avenida Exequiel Bustillo, sobre la península Llao Llao, entre los lagos Nahuel Huapi y Moreno.

«En los últimos años, la reducción del personal efectivo permanente fue generando una merma ostensible en todos los sectores (cocina, room service, house keeping, lavadero, comedor, recepción, mas la carencia de vallet parking)», indicaron desde el sindicato.

El recorte de personal dio lugar a una gran cantidad de trabajadores eventuales y de esta forma, consideraron, «se ve precarizado el servicio«.

La organización que controla en forma silenciosa

La Uthgra planteó que, «desde que la empresa dejó de pertenecer a los establecimientos Leading (The Leading Hotels of the World es una colección de hoteles de lujo independientes de todo el mundo, fundada en 1928 por hoteleros para hoteleros), una organización que controla y garantiza la categoría de los servicios cinco estrellas, se han comenzado a detectar una caída en el servicio».

«Hasta 2017 formaban parte del sistema Leading que consistía en inspecciones en forma silenciosa: aparecía alguien que no se declaraba como integrante del sistema, se alojaba como un huésped común, recorría los diferentes servicios del hotel y luego, daba una valoración del servicio», relató Ovidio Zúñiga, asesor institucional de Uthgra Bariloche que trabajó en ese hotel en la década del 70. Y agregó: «En 2017, con la excusa de que el sistema era caro, se dejaron de hacer capacitaciones«.

Recordó que, años atrás, un trabajador del hotel lo consultó porque trabajaba desde hacía 10 años como comis -ayudante de mozo-: «Me comentó que no le daban la oportunidad de ser mozo efectivo y habían contratado a otros trabajadores efectivos. Llamé al gerente para preguntarle y me dijo que no quería aprender inglés. Las clases de inglés se dictaban en el hotel en el horario de trabajo«.

Zúñiga recalcó que «históricamente, el hotel Llao Llao desde 1939 ha sido una referencia emblematica en la calidad hotelera gastronómica de Argentina. Siempre fue una marca en relación a la calidad del servicio, a partir de sus trabajadores capacitados«.

Dijo que, tiempo atrás, el establecimiento tenía un 70% del personal permanente; mientras que el resto estaba compuesto por trabajadores temporarios. «En el último tiempo, se contrata mucho personal eventual que, al no saber si queda o no, no se preocupa demasiado por la calidad del servicio», dijo.

Puso como ejemplo que antes, había 25 mucamas efectivas permanentes y hoy son solo 10. El resto es personal temporario y eventual. Por otro lado, dijo, hay cuatro comedores en Llao Llao «con reducida cantidad de personal».

«La eventualidad altera la calidad. El temporario es contratado tanto en verano como en invierno. Conoce la calidad de un hotel cinco estrellas. Los eventuales están por un tiempo limitado«, señaló.

También se refirió a que los hoteles de cuatro y cinco estrellas deben contar con servicio de valet parking -un empleado recibe, estaciona, vigila y entrega el auto del huésped-. «En el caso del hotel trasladaban esa responsabilidad a los cadetes de portería. Incluso tenían que poner las cadenas a los autos. Y los obligaban a tener el carnet de conducir para llevar y traer autos. Cuando se reclamó que debían cobrar por ese servicio, dejaron de brindar esa prestación aunque debe estar incluido en un establecimiento cinco estrellas», afirmó.

Dijo que «antes todas las categorías profesionales estaban en relación de dependencia. Hoy eso ha cambiado y lo cierto es que los trabajadores son necesarios y más para un establecimiento cinco estrellas». Y acotó: «En este momento, se sobreexige a los efectivos permanentes que cubran determinadas falencias. Aquellos que tienen más antigüedad”.

Una habitación doble, para una noche en abril, cuesta 182 mil pesos en ese hotel. Desde la Cámara de Turismo de Bariloche, manifestaron que durante las temporadas altas, los hoteles de cuatro y cinco estrellas registraron la mayor ocupación en la ciudad.

Zúñiga consideró que más allá de la política institucional empresarial del Llao Llao, “hay responsabilidad” del Estado Municipal y de la Secretaría de Turismo. “Se han encargado de promocionar, pero no de controlar la calidad hotelera en Bariloche. Al empresariado no lo controlan. El Llao Llao abrió en 1937, tuvo la primer paritaria de trabajadores gastronómicos en Bariloche en 1942 que tenía 200 trabajadores. Llegó a tener 450″, manifestó.