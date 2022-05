Gennuso infraccionó a la empresa Mi Bus en Bariloche

La administración del intendente Gustavo Gennuso resolvió infraccionar a la empresa Mi Bus (Transportes Amancay SRL) por no haber garantizado el servicio de transporte público de pasajeros el 1 de Mayo último en Bariloche.

“Labramos la infracción correspondiente y elevamos los antecedentes al juzgado de Faltas”, informó la vicejefa de Gabinete, Marcela González Abdala. Dijo que resolvieron aplicarle la sanción tras “la constatación de la falta de prestación del servicio el 1 de Mayo” por una medida dispuesta por la UTA.

Explicó que será el juzgado de Faltas el que impondrá la multa, la Municipalidad no tiene esa potestad. Comentó que elevaron toda la documentación del expediente al juzgado de Faltas 2.

Miles de usuarios del servicio de transporte público se quedaron a pie el domingo porque los trabajadores de Mi Bus no salieron a las calles con los colectivos. La empresa había comunicado la decisión de brindar el domingo 1 de Mayo un servicio con un diagrama de emergencia, porque los empleados habían anunciado que ese día no iban a trabajar, pero al final no hubo colectivos.

La situación causó descontento en el gobierno de Gennuso, que al día siguiente salió a pedir explicaciones. El lunes, González Abdala dijo que habían exigido el viernes a la empresa que disponga un esquema de emergencia y que decidieron actuar “ante los trascendidos periodísticos”, porque Mi Bus no había realizado ninguna presentación formal para anticipar que no habría servicio el domingo último.

Por eso, el municipio recibió y difundió el cronograma especial de servicios, pero después salió a inspeccionar y comprobó el incumplimiento.