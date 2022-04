No habrá colectivos de Mi Bus este domingo en Bariloche

Mi Bus anunció que no habrá colectivos por el día del trabajador. Foto: archivo

La empresa de transporte Las Grutas informó que este domingo primero de mayo, día del trabajador, brindará el servicio normalmente, de acuerdo al esquema habitual, es decir con frecuencias a cada hora. El funcionamiento también será normal el martes pese al aniversario de Bariloche.

La empresa Mi Bus, en cambio, anunció que este domingo no prestará el servicio de transporte de pasajeros.

Esta semana, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) envió una nota a Mi Bus advirtiendo que «los trabajadores que nuclea ese gremio no concurrirán a sus puestos de trabajo en festejo de su día«.

Recordaron que, por ley, se instauró el día del trabajador como feriado nacional no laborable. «Entendemos que por la poca circulación, la no concurrencia del personal y la consecuente falta de transporte no afectarán a la empresa ni a los usuarios del servicio», plantearon.