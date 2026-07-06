El Conicet llega al streaming: qué contenidos vas a poder ver gratis en Flow

Los usuarios ya pueden acceder a una selección de documentales y series producidos por Conicet Documental. Foto: gentileza.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) sumó su producción audiovisual al catálogo de Flow, la plataforma de televisión en vivo y streaming de Personal, en el marco de un acuerdo con la empresa de telecomunicaciones. La iniciativa también contempla el desarrollo conjunto de materiales a futuro.

Documentales y series: Conicet Documental

Gracias a este convenio, los usuarios de la plataforma ya pueden acceder a una selección de documentales y series producidos por Conicet Documental, entre ellos la serie «Donde nace el conocimiento» y otros títulos como «Hacer vino en el desierto», «Campaña Cero», «Georgias, la cordillera sumergida» y «Estación agujeros azul».

Según indicaron desde el organismo, el catálogo se ampliaría progresivamente con nuevo material documental.

Los contenidos abordan un amplio espectro de disciplinas científicas que van desde la investigación de la industria vitivinícola (caso que retrata «Hacer vino en el desierto», sobre la producción de la vitivinicultura en zonas áridas del país) hasta producciones vinculadas a las ciencias de la Tierra, la oceanografía, la astronomía y la exploración en territorios remotos.

Flow, este año cumple una década en el mercado y cuenta con más de 4.500 títulos, según datos de la empresa. Además, la compañía contabiliza más de 60 producciones originales desde su lanzamiento.

Desde el Conicet remarcaron que la incorporación de sus documentales a una plataforma de alcance masivo busca ampliar la llegada de la comunicación científica a audiencias que no suelen acceder a estos contenidos por canales tradicionales.