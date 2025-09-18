Balseiro: gran final del concurso IB50K 2025 en Bariloche con siete equipos finalistas del país

Siete proyectos llegaron a la final y estarán en El Balseiro. Foto: gentileza.

El reconocido concurso de planes de negocio de base tecnológica ya es un clásico del Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) y este año se realiza la 15° edición.

El próximo viernes 26 de septiembre se conocerán los proyectos ganadores del “IB50K” en la ceremonia de premiación que será de 9 a 12.30 en el salón de actos del Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche (Avenida Bustillo km 9,5).

Son siete los proyectos que llegaron hasta la última instancia de este concurso: de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Rosario. Los finalistas compiten por premios que suman hasta 50.000 dólares entre los tres primeros puestos, y premios especiales.

Los equipos están conformados por profesionales egresados y estudiantes de 16 instituciones de todo el país, entre ellas universidades, terciarios y escuelas secundarias técnicas.

“Esperamos con gran entusiasmo la instancia final”, comentaron desde la Comisión Organizadora del IB50K. Además remarcaron que el jurado tendrá una tarea desafiante al elegir los ganadores ya que todos tienen un enorme potencial.

Además, el certamen ofrece importantes premios especiales que consisten en aportes monetarios, servicios tecnológicos, mentoreo y/o capacitaciones que se reparten entre los finalistas según las áreas temáticas en las que impactan sus desarrollos.

Desde la institución científica y educativa invitan a participar ya que la final es abierta para todo público. Si bien el encuentro será presencial, también se podrá seguir la transmisión en vivo por YouTube .

Previo a la final, el jueves 25 de septiembre, los equipos presentarán sus proyectos frente a un distinguido jurado compuesto por referentes de instituciones y empresas, pero esto será a puertas cerradas.

La comisión organizadora del IB50K anunció el 8 de agosto los proyectos finalistas. Los equipos provienen de distintos puntos del país y sus proyectos proponen soluciones tecnológicas en salud, energía, producción sostenible y cambio climático.

“Esta edición es posible gracias al apoyo y compromiso de las siguientes empresas e instituciones patrocinantes que aportan al pozo del concurso: Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), SF500, Fundación YPF, Invap, Conuar, Javier Kreiner, Alma Global, Siemens Energy, INTA, Fundación ArgenInta, BCR Bolsa Comercio Rosario, Rather Labs, Probattery Solar, Adimra, Videoswitch, Dorking, Dioxitek, Fundación Balseiro y Asociación de Ex Alumnos del Instituto Balseiro”, destacaron.

Los finalistas del IB50K 2025: quiénes son y qué hacen

“CIRCA Therapeutics”: startup biotecnológica que desarrolla fármacos innovadores para distintos tipos de cáncer raros sin opciones terapéuticas, como el colangiocarcinoma. De la Universidad de Buenos Aires.

“H2Hydra”: startup que desarrolla una plataforma de software especializada en el diseño y evaluación tecno-económica de proyectos de hidrógeno verde. La plataforma “SaaS”, potenciada por inteligencia artificial y análisis geoespacial, permite simular, dimensionar y optimizar toda la cadena de valor: generación renovable, electrólisis, almacenamiento, procesamiento, transporte y distribución. De la Universidad Nacional de Córdoba.

“InTest.Ar” es un test domiciliario, no invasivo y multi biomarcador que permite detectar de forma temprana lesiones precursoras de cáncer colorrectal en materia fecal, integrando datos moleculares y clínicos mediante inteligencia artificial. De la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“Odycell Nanotherapies”: desarrolla terapias celulares de nueva generación para tumores sólidos, combinando nanotecnología e inmunoterapia. Su plataforma utiliza dos tipos de nanopartículas para eliminar células inmunosupresoras del microambiente tumoral. De ITBA e Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

“Calíape”: reconecta al médico con el paciente mediante inteligencia artificial en una aplicación móvil. Transcribe consultas médicas, genera historias clínicas precisas y envía indicaciones claras al paciente. De la Universidad Favaloro.

“Bio H41”: Rhodoboost es un innovador activo cosmético natural desarrollado por Bio H41 a partir de levaduras patagónicas. Sustituye filtros sintéticos, proponiendo una alternativa eficaz, segura y ambientalmente sustentable. De la Universidad de Buenos Aires.“SCARGOTH” transforma la construcción con hábitats modulares inteligentes, ultraeficientes (A+ o A++) y desmontables. Sus estructuras integran tecnología tipo Meccano para fácil expansión gradual, bombas de calor geotérmicas que recuperan calor de aguas grises, y paneles multicapa con materiales sostenibles. De la Universidad Nacional de Rosario.

La gran final del concurso IB50K: cronograma

El cronograma de la jornada final contempla una instancia de acreditaciones a las 8.30 horas, unas palabras de bienvenida a las 9 y luego un conversatorio, titulado “Claves para la Generación de Empresas de Base Tecnológica en Argentina”. La pausa para un café se realizará a las 10.30.

A partir de las 11 se hará una presentación con autoridades del Instituto Balseiro, la Uncuyo, la CNEA, que incluirá un agradecimiento a auspiciantes y a evaluadores. A las 11.30 se realizará la ronda de exposiciones de los equipos finalistas.

La última etapa de la jornada incluye una mención de los premios especiales, a las 12 y el anuncio de los ganadores a partir de las 12.10 del mediodía.