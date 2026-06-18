Gran operativo para hallar a un hombre desaparecido en Roca: fue visto por última vez entre la Ruta 65 y el puente de la Ruta 6

La desaparición de Axel Ezequiel Aguilar movilizó a las fuerzas policiales de Río Negro. El joven fue visto por última vez el pasado fin de semana cuando se encontraba en la zona de la Ruta 65 y el puente de la Ruta 6.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la colaboración para hallarlo cuanto antes. Mientras tanto, la Policía continúa con los rastrillajes en la ciudad de Roca.

Cómo es el despliegue de búsqueda en Roca

La Unidad Regional Segunda es la que lleva adelante el intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Aguilar. Las tareas se profundizaron en el sector donde fue visto por última vez, pero por el momento no lograron ubicarlo.

Mediante un comunicado policial, detallaron que las tareas se desarrollan de manera coordinada con la participación de efectivos de la Comisaría 47°, personal de la Brigada de Investigaciones y la División Canes. Todos están abocados a realizar recorridas y rastrillajes en distintos puntos del área.

«El operativo se mantiene de forma permanente con el objetivo de reunir indicios que permitan localizar al joven, desplegando recursos humanos y logísticos en el sector de búsqueda«, agregaron.

Las acciones son supervisadas en el lugar por el jefe de la Unidad Regional Segunda, comisario inspector Eliseo González, junto al jefe de Zona I, comisario inspector Luis Alfaro.

Los datos sobre el hombre desaparecido

Desde la Fiscalía detallaron que Axel Ezequiel Aguilar de nacionalidad argentina, mide 1.75 de estatura, es de tez trigueña, tiene ojos color marrón oscuros y una cicatriz en la ceja derecha.

El día de su desaparición vestía un jean cargo color mostaza y una campera parka color negra.

Solicitan que ante cualquier información se acerquen a la comisaría más cercana o se comunique de inmediato con el servicio de emergencias 911.