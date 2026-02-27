Grave choque sobre la Ruta 7 en Añelo: hay desvíos en el tránsito y piden circular con precaución

La Ruta Provincial 7 de Neuquén fue escenario de otro siniestro vial. Este 27 de febrero por la mañana se registró un grave choque que dejó como resultado personas heridas, aunque se desconoce la gravedad.

Desde la Dirección de Defensa Civil de Añelo informaron que por el momento, el tránsito se encuentra interrumpido y piden evitar el sitio o circular con precaución.

Choque en la Ruta 7: lo que se sabe

El siniestro vial se registró cerca de las 10 en el sector subida Hotel Da Vinci, cerca de Añelo. Según la información compartida por medios locales, en el choque quedaron involucrados un Renault Sandero y dos camiones.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió el hecho, se informó que todo se produjo cuando uno de los camiones de marca Volkswagen que circulaba en sentido sur-norte, chocó de manera frontolateral con un camión Scania que circulaba en sentido contrario. Producto de este primer impacto, el vehículo que circulaba sobre la misma vía que el camión Volkswagen también chocó.

Foto gentileza

El conductor del rodado menor tuvo que recibir asistencia por personal de Salud, pero se desconoce el carácter de sus lesiones. Se informó que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido momentáneamente ya que está trabajando personal de Hospital, Policía y Dirección de Defensa Civil.