Río Negro y otras tres provincias en alerta por tormenta, granizo y viento Zonda: cuáles son las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso sobre un fuerte temporal para este viernes 27 de febrero que tendrá impacto en cuatro provincias, una de ellas es Río Negro. Mirá el detalle.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este viernes a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes y zonda.
El fuerte temporal alcanzará a un total de cuatro provincias, una de ellas es Río Negro y por ello acá te informamos el detalle de la alerta.
Las alertas que impactarán en Argentina
Sobre la tormenta, el organismo lanzó una alerta amarilla que alcanzará a las provincias del centro de Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.
También se lanzó una advertencia por viento zonda, un fenómeno que puede provocar «reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas». El área será afectada por viento con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h.
Las provincias bajo alerta
El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para:
- San Luis: alerta por tormenta
- Mendoza: alertas por tormenta y viento zonda
- La Pampa: alerta por tormenta
- Río Negro: se esperan tormentas en toda la zona norte de las provincia. Las regiones que se convertirán en escenario del temporal son El Cuy – General Roca – Avellaneda – Pichi Mahuida. La franja horaria más complicada será durante la tarde y la noche.
