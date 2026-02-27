Río Negro y otras tres provincias en alerta por tormenta, granizo y viento Zonda: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este viernes a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes y zonda.

El fuerte temporal alcanzará a un total de cuatro provincias, una de ellas es Río Negro y por ello acá te informamos el detalle de la alerta.

Las alertas que impactarán en Argentina

Sobre la tormenta, el organismo lanzó una alerta amarilla que alcanzará a las provincias del centro de Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

También se lanzó una advertencia por viento zonda, un fenómeno que puede provocar «reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas». El área será afectada por viento con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h.

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: