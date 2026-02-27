Último Primer Día de clases en Neuquén: el Ministerio de Seguridad desplegará controles policiales en lugares públicos

Este 25 de febrero 2026, los estudiantes de Neuquén comenzaron el ciclo lectivo 2026, y con ello, se vivirá una nueva edición del tradicional «último primer día de clases»(U.P.D.) este fin de semana, una fiesta que se convirtió en un ritual para muchos adolescentes que inician su último año de secundaria.

Este evento, que se celebra la noche previa al inicio de clases, convoca una gran cantidad de estudiantes de educación secundaria quienes se juntan en domicilios y asisten a espacios públicos con banderas, bombos y elementos de pirotécnica lumínica hasta el ingreso a las aulas.

Por este motivo, el Ministerio de Seguridad de Neuquén garantizará la realización del operativo, que se desarrollará el domingo 1 de marzo 2026 a partir de las 21 y se extenderá hasta la desconcentración total de los jóvenes, pudiendo adecuarse el día y horario conforme a la dinámica de los festejos.

Ante este panorama, la policía desplegará diversos controles preventivos en Neuquén Capital, Plottier, Senillosa, Centenario y Vista Alegre, con el objetivo de garantizar la tranquilidad pública, la seguridad de las personas y la protección de bienes, todo dentro del marco legal vigente.

Para el control en Neuquén capital, el operativo tendrá presencia en sectores como el Parque Jaime de Nevares y la Isla 132 (Paseo de la Costa), además de balnearios y espacios recreativos de alta concurrencia. En el caso de la Isla 132, se dispondrán cortes de arterias y restricción de ingreso de vehículos y motocicletas.

Otros operativos a realizarse estarán en el balneario Municipal de Plottier y sectores como Nepen Hué y La Herradura; en Centenario y Vista Alegre en la plaza central, Parque Victoria, balneario municipal, Lago Mari Menuco y Dique Ballester; y en Senillosa, tanto en el balneario local como en Arroyito.

Último Primer Día (UPD): como se dispondrá el operativo policial en Neuquén

En Neuquén capital, la policía contará con móviles de prevención en cada jurisdicción, patrullas motorizadas, bicicletas policiales, comisiones judiciales y grupos especiales ubicados en puntos estratégicos.

Para llevar a cabo las tareas, se trabajará en conjunto con áreas de tránsito provinciales y municipales, Bomberos, el Centro de Operaciones Policiales con monitoreo urbano para alerta temprana mediante cámaras de seguridad, Antinarcóticos, la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Neuquén: recomendaciones para el Último Primer Día de clases

Pensar y problematizar desde la escuela el rol de los adultos en estos eventos: trabajar articuladamente con las familias y adultos de la comunidad para generar acuerdos y prácticas de contención y cuidado para este evento. Se trata de alojar y contener a las y los jóvenes y no de dejarlos solas/os.

el rol de los adultos en estos eventos: trabajar articuladamente con las familias y adultos de la comunidad para generar acuerdos y prácticas de contención y cuidado para este evento. Se trata de alojar y contener a las y los jóvenes y no de dejarlos solas/os. Tener en cuenta el lugar que ocupan los rituales y las celebraciones en las juventudes y en la sociedad en general. Hablamos aquí de caracterizar estas prácticas, problematizarlas y promover prácticas más saludables y no de anularlas o prohibirlas. En este sentido, es importante incluir a toda la comunidad educativa, en el desarrollo de estrategias preventivas y de cuidado.