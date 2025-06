Grave vuelco en la Ruta 151: viajaba de Neuquén a Mendoza y perdió el control de su auto por el «mal estado» del camino

Un joven viajaba desde Neuquén a Mendoza por la Ruta Nacional 151 y sufrió un grave vuelco debido al «mal estado» del camino. El siniestro ocurrió en un tramo ubicado en La Pampa. Por el fuerte impacto, el conductor tuvo que ser hospitalizado en la ciudad capital de Neuquén.

La Ruta Nacional 151 volvió a ser punto de fuerte denuncias por parte de vecinos que aseguran que por su gran deterioro, se registraron innumerables siniestros viales, algunos de ellos con resultados fatales.

El domingo la Policía tuvo que intervenir en el vuelco de un Chevrolet Aveo que se produjo en el kilómetro 254 de la Ruta a la altura de la localidad pampeana, Puelén.

Cómo fue el vuelco de la Ruta 151: el estado de salud del conductor

Desde Radio 7 La Pampa compartieron el informe policial donde se constató que el auto era ocupado solo por un joven que viajaba hacia Mendoza. El conductor declaró a las autoridades que al llegar al tramo mencionado, perdió el control y terminó volcando sobre la calzada.

Fuentes policiales informaron que se estaba investigando la causa del incidente, pero dejaron firme la hipótesis de que el conductor pudo haber perdido el control por el estado del camino ya que es una zona complicada de transitar.

Volcó en la Ruta 151 a la altura de Puelén. Foto: Radio 7 La Pampa

Respecto al estado de salud del joven, se informó que fue derivado a Neuquén para una revisión más completa, pero aseguraron que no corría riesgos de vida. «El conductor era el único ocupante del auto y tuvo algunos golpes pero no revestían gravedad», manifestaron.

Vuelco en la Ruta 151: la situación crítica del camino en La Pampa y el pedido de obras

En febrero de este año se registró un vuelco fatal también en otro tramo de La Pampa, que reactivó los reclamos sobre la Ruta 151. En aquel siniestro un hombre que viajaba a Mendoza junto a su esposa, perdió la vida en el lugar.

A los pocos días los vecinos hicieron eco en redes sociales de lo sucedido y aseguraron que hace años reclaman obras y mantenimiento.

Una nota publicada por este medio en 2020 informó en aquel entonces sobre la situación crítica de la Ruta 151 del lado de La Pampa, entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila. Y la situación ahora, cinco años después, sigue siendo la misma.

El tramo entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila reúne unos 100 kilómetros -casi el 30% del total del camino- está prácticamente intransitable. Según la información difundida por este medio cuando realizó un relevo del estado de la Ruta, muchos automovilistas eligen circular por la banquina porque la cantidad de pozos hace imposible el paso. No solo genera demoras, también un gran peligro para quienes no conocen ese tramo: no hay señalización.

La Ruta 151 inicia en la transitada rotonda de Cipolletti y termina a pocos kilómetros de Santa Isabel, un pequeño pueblo de la provincia pampeana. Son en total 315 kilómetros que recorre el territorio nacional y acumula un sinfín de problemas.

«Todas las rutas que están en La Pampa son un asco», manifestó un vecino indignado con la situación y agregó: «La 151 es una trampa mortal, además de angosta está siempre destruida».