Tragedia en la Ruta 151: una muerte reactivó el reclamo por un tramo en La Pampa que «está hecha pedazos»

Un tramo de la Ruta Nacional 151, en jurisdicción de La Pampa, fue lugar de un trágico vuelco que dejó como resultado la muerte de un hombre que viajaba junto a su pareja desde Neuquén a Mendoza. El episodio reactivó los reclamos que recaen sobre esta vía que, aseguran, «está hecha pedazos» y ya fue punto de otros siniestros viales.

El escenario del trágico episodio fue el kilómetro 268 de la Ruta Nacional 151, precisamente a 60 kilómetros de la localidad pampeana de Algarrobo del Águila y en cercanías al establecimiento rural La Adelina.

Según los medios locales, el lugar carece de mantenimiento. Debido a la cantidad de baches, grietas y el deterioro, se requiere total precaución ya que además son vías muy transitadas.

Además un oficial explicó que las banquinas están «descalzadas», motivo por el cual muchos vehículos terminan mordiendo la zona y si no reaccionan rápido, sufren vuelcos o despistes.

Tragedia en la Ruta 151: la situación crítica del camino en La Pampa y el pedido de obras

Los residentes de la zona informaron que ese punto fue sitio de múltiples siniestros, algunos de ellos fatales como el ocurrido el domingo donde una pareja que viajaba desde Neuquén a Mendoza sufrió un vuelco y uno de ellos murió.

Los vecinos aseguraron que hace años reclaman obras y mantenimiento. Una nota publicada por este medio en 2020 informó en aquel entonces sobre la situación crítica de la Ruta 151 del lado de La Pampa, entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila. Y la situación ahora, cinco años después, sigue siendo la misma.

El tramo entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila reúne unos 100 kilómetros -casi el 30% del total del camino- está prácticamente intransitable. Según la información difundida por este medio cuando realizó un relevo del estado de la Ruta, muchos automovilistas eligen circular por la banquina porque la cantidad de pozos hace imposible el paso. No solo genera demoras, también un gran peligro para quienes no conocen ese tramo: no hay señalización.

Ruta 151 en La Pampa. Foto: InfoHuella

La Ruta 151 inicia en la transitada rotonda de Cipolletti y termina a pocos kilómetros de Santa Isabel, un pequeño pueblo de la provincia pampeana. Son en total 315 kilómetros que recorre el territorio nacional y acumula un sinfín de problemas.

«Todas las rutas que están en La Pampa son un asco», manifestó un vecino indignado con la situación y agregó: «La 151 es una trampa mortal, además de angosta está siempre destruida». A estos dichos se sumaron el de otros usuarios en redes sociales que exigieron obras para evitar más tragedias: «¿Necesitan más muertos para que se den cuenta de que son unos inoperantes que gobiernan para su propio bolsillo?. Poco interesa el pueblo que paga impuestos. Mientras no se les muera un hijo a ellos, hagan algo».

Tragedia en La Pampa: un vuelco que surge del mal estado de la Ruta 151, cómo fue el hecho

Esa tarde el matrimonio de Mendoza viajaba a San Rafael, pero el auto en el que iban mordió la banquina y allí se produjo el vuelco que resultó fatal. Las autoridades resaltaron que el tramo de la Ruta presenta muy malas condiciones con baches y estiman que la mujer, quién conducía en ese momento, perdió el control tras no advertir uno de ellos.

Vuelco fatal. Foto: gentileza Radio Génesis 25.

Cuando los policías llegaron se encontraron con el hombre muerto en el sitio y a la mujer en completo estado de shock. Personal de salud confirmó que el señor murió en el acto y en tanto la mujer, tuvo que ser trasladada al hospital para recibir mayor asistencia médica.

A menos de 24 horas del fatal suceso, medios de La Pampa revelaron la identidad de la víctima. Con la confirmación del Ministerio Publico Fiscal de la provincia constataron que el hombre se llamaba Rodolfo Poblete, tenía 69 años y era oriundo de San Rafael, Mendoza, al igual que su pareja quién conducía el auto y logró sobrevivir.