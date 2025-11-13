Grave vuelco en Piedra del Águila: rescataron a dos perritos y sus dueños fueron trasladados al hospital

Este 13 de noviembre se registró un grave vuelco que dejó como resultado personas y mascotas heridas. El siniestro se registró a la altura de Piedra del Águila y según la información brindada por fuentes oficiales, los perros que viajaban dentro del auto tuvieron que ser asistidos.

El hecho ocurrió minutos antes de las 6, cerca de la ciudad neuquina de Piedra del Águila. Personal policial y de Bomberos arribaron al sitio y se encontraron con un vehículo totalmente volcado.

Según lo detallado, en el auto viajaban dos personas junto a sus mascotas, dos perritos. Si bien aún se intenta esclarecer qué originó el incidente se informó que no hubo terceros involucrados por lo que se estima que el conductor perdió el control y terminó volcando sobre uno de los márgenes del camino.

El vuelco ocurrió en Piedra del Águila. Foto: Bomeros Voluntarios

Qué pasó con los ocupantes del auto y los perritos

Personal de Salud se encargó de asistir a los ocupantes y confirmaron que, afortunadamente, no presentaban lesiones graves, pero de igual manera fueron derivados al hospital local para una mejor asistencia.

En tanto por los perros indicaron que estos fueron rescatados ya que se encontraban dentro del auto y quedaron bajo el resguardo del personal, a la espera de que lleguen integrantes de la Dirección de Bienestar Animal. A simple vista los animales no se encontraban heridos, pero se notaban asustados por la situación vivida.