Video | El amor más puro: tras meses internado, volvió a ver a su perro Simón y conmovió a todo Río Negro

Una vez más, la lealtad incondicional de los perros confirma por qué son considerados los mejores amigos del hombre. En Río Negro quedó registrado un emotivo encuentro que conmovió a todos: un hombre y su perro, Simón, se reencontraron tras meses de separación. La distancia entre ambos se debió a una difícil situación de salud que el dueño tuvo que afrontar. Al recibir el alta, su fiel compañero perruno lo recibió con una enorme alegría. El video se hizo viral en redes sociales:

El emotivo reencuentro entre Miguel y su perro Simón

«Después de meses sin verse, él y su mejor amigo se volvieron a reencontrar«, escribió Camila Tkaczyk en su cuenta de TikTok donde compartió el video que muestra el instante en que Simón, un pequeño perrito marrón se emocionó al ver a su dueño salir en silla de ruedas en los pasillos del hospital.

La joven en diálogo con Radio Ciudad Catriel 93.1 contó que su papá, Miguel Tkaczyk, estuvo más de dos meses internado en terapia intensiva ya que había sufrido una neumonía que derivó en un shock séptico. El hombre, debido a su larga internación, estuvo separado de Simón, su perro de toda la vida.

Camila contó en el medio radial: «Desde 2014 está con nosotros y siempre anda con mi papá, es su compañero de todos los días, su único hijo varón». Por esta razón, cuando a Miguel por fín le dieron el alta, su familia decidió llevar a Simón para que lo reciba y ahí se dio el encuentro más esperado que conmovió a todo TikTok.

La escena muestra a Miguel, en silla de ruedas, cuando su perrito se acerca corriendo, desbordando emoción. Al alcanzarlo, ambos terminan la espera con un abrazo que pone fin a su separación. El rostro del hombre refleja la alegría por ver a su compañero. Visiblemente conmovido, Miguel cierra el momento con una frase que lo dice todo: «Nos reencontramos, después de tanto tiempo.»

Camila en el pie del video, escribió: «Hay reencuentros que sana el alma, este fue uno de ellos. El amor más puro»; y las reacciones positivas de los usuarios fueron inmediatas.