Habló el joven alcanzado por un rayo en San Luis: «Se me apagó la luz»

Gabriel Jonathan Berón, el joven de 21 años que fue impactado por un rayo en San Luis, rompió el silencio. Quedó con casi el 70% del cuerpo quemado.

“En el momento no sentí nada, se me apagó la luz y me desperté en el hospital”, relató desde la cama del hospital. Y continuó: “No recuerdo nada de lo que pasó”.

Sobre el instante previo al hecho, dijo que estaba caminando por la calle volviendo desde la casa de un amigo. Fue ahí cuando lo llamaron otros conocidos que estaban en la plaza. “Me quedé dos segundos con ellos abajo de un árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo”, comentó.

Jonathan, quien hoy salió de terapia intensiva, señaló que tuvo “suerte”, ya que el rayo le pegó en el pecho. Asimismo, indicó que todavía no habló con sus amigos que lo acompañaban cuando ocurrió el dramático hecho.

Ahora, el joven junta fondos para poder comprar un aire acondicionado cuando regrese a su casa, y así poder seguir con su tratamiento: “Es para mantener el cuerpo fresco”. El alias para colaborar es dayana.soledad.1997.

De acuerdo a los médicos, el alta se lo darán dentro de seis meses.

Fue alcanzado por un rayo en San Luis y sobrevivió: así fue el momento