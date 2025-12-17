Habrá pañuelazo y Memoria frente en el Tribunal Oral Federal de Neuquén a 17 años de la primera condena de los juicios «La Escuelita»

A 17 años de la primera sentencia se realizará un acto y pañuelazo en la sede del Tribunal Oral Federal (foto archivo Florencia Salto)

A 17 años del veredicto de la primera condena por delitos de lesa humanidad en Neuquén y en la patagonia, se realizará un acto frente a la nueva sede del Tribunal Oral Federal, organizado por el foro «Memorias que Persisten» y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH).

La convocatoria se realizó a las 9 de mañana, en Carlos H Rodríguez 264, la nueva sede del Tribunal Oral Federal. El primer juicio, en 2008 comenzó en agosto y finalizó el 18 de diciembre de ese mismo año, con la sentencia condenatoria para 8 de los integrantes de la plana mayor local del Ejército e Inteligencia por delitos de lesa humanidad: torturas a perseguidos políticos y la desaparición de Oscar Ragni, quien aún no se conoce cuál fue su destino.

El juicio 2008, que estableció la certeza de la existencia del centro clandestino que funcionó en Lanín y Chaco y la ejecución en la zona de un plan criminal y clandestino de persecución política, se desarrolló en la vieja sede del TOF, en Carlos H Rodríguez a media cuadra de la avenida Argentina. Los otros tramos de los juicios se realizaron después en la sede de Avenida Argentina 1680, que permitió mayor asistencia de público.

«Llevaremos a cabo una intervención artística y pronunciamiento, a 17 años de la primera sentencia judicial que condenó, en la región, el plan genocida en Argentina», indicó el foro de la norpatagonia en un comunicado de prensa que definió la actividad como «el principio del fin de la impunidad».

El primer señalamiento del centro clandestino en Lanin y Chaco, fue robado. (Archivo Yamil Regules).-

Se recordó que fue «la lucha incansable de la APDH Neuquén junto a sobrevivientes de las cárceles de la dictadura y centros clandestinos permitió obtener la primera condena por delitos de lesa humanidad en el sur del país». Se señaló que con posterioridad otros siete juicios «sacaron a la luz la persecución política y la complicidad judicial en Neuquén, Río Negro y Bahía Blanca».

La convocatoria lleva el sello de «50 años, 50 acciones» que marcan los 50 años del golpe militar que se cumplirán el 24 de marzo próximo, con actividades organizadas en todo el país por organismos de derechos humanos, partidos políticos y reparticiones estatales para mantener la memoria viva de Verdad y Justicia, a medio siglo del golpe cívico – militar.

«A casi 50 años del golpe cívico militar, exigimos que se reanuden las políticas públicas que garanticen la preservación de los Sitios de Memoria y que impidan cualquier intento de reivindicación del genocidio», se posicionó en el comunicado.

En diciembre de 2024 se conoció la última condena de lesa humanidad, por los delitos cometidos por un ex juez y un ex fiscal de la dictadura en Neuquén (foto Cecilia Maletti)

La primera condena contra Oscar Reinhold (jefe de Inteligencia del Comando y director del centro Clandestino), Luis Farías Barrera (jefe de Personal del Comando y otro encargado del centro de torturas), Hilarión Sosa (subsecretario de Salud, jefe de Sanidad y médico de la Escuelita) , Mario Gómez Arena (Jefe del destacamento de Inteligencia y otro director de La Escuelita), Enrique Olea (jefe del Batallón y responsable del mantenimiento del centro clandestino) y el grupo de tareas de Inteligencia tuvo penas de hasta 25 años de prisión; en tanto otros juicios, con otros vocales llegó a sentenciar a perpetua a los responsables de los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones forzadas.

En el último tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad, hubo condena al juez y al fiscal acusados de ser partícipes del plan criminal, Pedro Duarte y Víctor Ortiz, por la persecución política, las torturas y desapariciones forzadas en la región.