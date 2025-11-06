El paseo de las Abuelas de Plaza de Mayo tiene un árbol por el Nieto 140 en Neuquén

A Adriana Metz se le ilumina el rostro y sonríe cuando piensa en su hermano, el Nieto 140 que recuperó su identidad de la mano de la campaña de las Abuelas de Plaza de Mayo. «En qué se parece mi hermano al árbol», ríe tras la pregunta y luego mira hacia el cielo, con los ojos inquietos de un lado a otro, en busca de alguna frase que sea a tono del Rhus rojo que quedó plantado por la tarde de ayer en el Paseo.

El Paseo de las Abuelas está ubicado en la zona de ingreso de Neuquén capital, en la calle Primeros Pobladores. La subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad dejó allí un hito con el número 140 y un árbol de hojas verdes que se torna rojos en otoño, antes de perder el follaje por el invierno.

La actividad de plantar un árbol por la idea de «plantar Memoria» para celebrar la recuperación del Nieto 140 se hizo en conjunto con la Red por la Identidad de Neuquén y la APDH.

Las actividades continúan el viernes con Adriana Metz en la facultad de Humanidades de la UNCo, a las 10,30 en el Aula C (foto Cecilia Maletti)

Los organismos recordaron las actividades pendientes, como la charla mañana viernes a las 10,30 en la sala C de la Facultad de Humanidades, en la Universidad Nacional del Comahue.

Será el final de la visita de Adriana Metz en nombre de la comisión de Abuelas, tras varios días de una agenda apretada antes de volver a Mar del Plata, donde comenzará a repasar los días intensos en el Alto Valle, desde el lugar del secuestro de sus padres en 1976 en la comarca petrolera hasta las diferentes intervenciones escolares, charlas y conversatorios que mantuvo en Regina, Roca, Cipolletti o Neuquén.

La actividad se llevó a cabo en el Paseo de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el ingreso de Neuquén a la vera de la calle Primeros Pobladores (foto Cecilia Maletti)

«Cuando las abuelas hace unos años llevaron a cabo la campaña Plantamos Memoria y luego Florece Identidad, se pensó y sigue siendo la unión de Memoria, Verdad y Justicia con el cuidado de nuestro planeta, que es el único que no tenemos. Los árboles albergan vida y dejan un registro de su paso», dijo Adriana.

Luego se rió y aclaró que no veía a su hermano, ni verde ni colorado con el otoño, pero «es una persona que crece, piensa y ahora conoce la verdad. Forma parte de ir conociéndolo, al árbol y a mi hermano», dijo en medio de risas y la ocurrencia. Adriana y su hermano se encontraron personalmente, aunque se hablan más seguido por Whatsapp, él desde Buenos Aires y ella desde la costa bonaerense. Él la llama «hermana» y van construyendo de a poco una relación que nació en julio, cuando dio positivo el análisis genético.

Graciela Romero y Raúl Metz fueron secuestrados en Cutral Co en diciembre de 1976, cuando ella estaba embarazada. El bebé nació en cautiverio en Bahía Blanca el 17 de abril de 1977. El matrimonio sigue desaparecido y Adriana continuó la búsqueda iniciada por sus abuelos, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo. «No vamos a parar hasta encontrar a todos los que faltan», repitió de modo incansable durante su visita.