Hallaron muerto a un enfermero en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo en su departamento: quién era

Un enfermero de 44 años fue hallado muerto en un departamento del barrio porteño de Palermo, en medio de la investigación que lleva adelante la Justicia por el uso de drogas hospitalarias en fiestas privadas. El hecho se conoció este viernes y se suma a otros episodios recientes que involucran anestésicos como propofol y fentanilo.

Según publicó Infobae, la víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt, oriundo de Gualeguaychú. Había llegado a la Ciudad de Buenos Aires hacía un mes en busca de trabajo y residía en un departamento ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 2400.

El hallazgo de propofol y fentanilo reaviva la alerta por consumo de anestésicos

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 realizado por familiares que no lograban contactarlo desde hacía varios días. La Policía de la Ciudad ingresó al inmueble con una copia de la llave facilitada por la locataria y encontró al hombre sentado en una silla del comedor, sin signos vitales.

En el lugar había más de 50 ampollas de medicamentos, jeringas y guantes de látex. Entre las sustancias secuestradas se encontraban propofol, fentanilo, lidocaína, clonazepam, midazolam y otros fármacos de uso hospitalario.

Las drogas hospitalarias secuestradas por la Policía en el departamento. Foto: TN.

Bentancourt había estudiado enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, en su ciudad natal. Su hermana viajó desde Entre Ríos tras varios intentos fallidos de comunicación desde el lunes previo.

Mensajes de despedida por la muerte del médico de Entre Ríos

La noticia generó repercusión en redes sociales, donde allegados expresaron su pesar. Una amiga escribió: “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender”.

El mensaje continuó: “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia”.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de Carlos Alberto Vasser, interviene en la causa. Los elementos hallados fueron secuestrados y serán analizados en el marco de una investigación por averiguación de muerte.