Hallaron restos humanos en un canal de riego en Roca: el Cuerpo de Investigación Forense continúa realizando análisis

Alrededor de las 14:15 del pasado viernes 21 de febrero, cuando los empleados del Consorcio de Riego y Drenaje de General Roca llevaban a cabo tareas de limpiezas, en el ducto del Canal Grande en el puente Darwin de J.J. Gómez, encontraron un pie y dieron aviso a la Policía inmediatamente.

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que luego de extraer unas ramas, el personal del consorcio halló el pie entremedio de basura atascada. Después, llamaron a la Policía para dar aviso. Según confirmaron las autoridades, se trata de un pie izquierdo.

Respecto a la investigación, desde el Ministerio Público Fiscal, confirmaron a este medio que la fiscal Verónica Villarruel tomó conocimiento sobre el hallazgo y por ahora aguarda el informe forense. Intervino la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal y personal del Gabinete de Criminalística.

Aún se aguardan resultados de los análisis que realizan en el Cuerpo de Investigación Forense: ¿Cómo es el procedimiento qué se implementa?

De acuerdo a lo que detalló Emilia Pugni, prensa de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, «los análisis siguen en el Cuerpo de Investigación Forense (CIF)», que depende del Poder Judicial.

Asimismo, explicó como se lleva a cabo el procedimiento de investigación, en relación a los análisis. Afirmó que «los estudios no tardan horas, no son inmediatos» y se realizan en el Laboratorio Regional de Genética Forense. «No podemos dar precisión de temporalidad porque son estudios científicos médicos, y justamente como es una ciencia, hasta que no haya resultados concluyentes no se puede informar datos. Los fiscales dependen que les informen de esas áreas», aseveró.

Paula Rocha, delegada de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro, había explicado el día sábado a Diario RÍO NEGRO que «los restos fueron derivados a la morgue» para que realicen los estudios correspondientes.

Luego, mencionó que la investigación iba a continuar cuando tomaran muestras para poder llevar a cabo «estudios genéticos», que se iban a efectuar en el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche, perteneciente a la procuración del Ministerio Público de Río Negro.

Hallaron restos humanos en el ducto de un canal de riego en J.J. Gómez: investigan si se trataría del miembro inferior de un cuerpo encontrado hace días

Horas después del hallazgo, las autoridades policiales indicaron que «se investiga si podría guardar relación» con el cuerpo de Damián Torres, el hombre de 34 años que desapareció hace semanas, el 8 de febrero mientras se bañaba en el Canal Grande, en la zona conocida como «el salto», en Allen. En presencia de su hijo, se había arrojado al agua para refrescarse y nunca salió a la superficie. Desde ese entonces se montó un operativo que terminó cuatro días después con su hallazgo sin vida.

La policía mencionó a Diario RÍO NEGRO que cuando el cuerpo fue encontrado, «le faltaba el pie izquierdo».