Río Negro y Neuquén son las únicas provincias que generan empleo privado en el país

La construcción es uno de los rubros que explica la suba. Foto: Marcelo Ochoa.

El empleo privado en Río Negro creció un 2,9% entre noviembre de 2023 y febrero de este año, solo superado por Neuquén, con un 5,8%; mientras que el promedio nacional registró una caída del 3,2%.

Las dos provincias regionales fueron las únicas con guarismo positivos de acuerdo a las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Para el Gobierno Provincial el dato no pasó desapercibido y sostuvo que «mientras la mayoría de las jurisdicciones perdió empleo privado formal, Río Negro lo sostuvo y lo expandió, con una agenda basada en planificación, inversión, obra pública, desarrollo productivo y defensa del trabajo rionegrino».

«Estos números son el resultado de la planificación, las reglas claras y una provincia que eligió producir, invertir y generar trabajo. Neuquén produce energía, Río Negro industrializa, conecta y exporta», expresó el gobernador Alberto Weretilneck.

A través de sus redes sociales, el Gobernador destacó el dato positivo, pero aclaró que no alcanza por sí solo: «No nos conformamos. Sabemos que todavía falta mucho para que los beneficios lleguen a todos los rionegrinos y rionegrinas en su vida diaria. Por eso seguimos empujando, para que el desarrollo se transforme en más empleo, más oportunidades y más bienestar para cada familia», sostuvo.

El crecimiento del empleo privado registrado se suma a otros indicadores recientes que muestran un buen desempeño laboral de la provincia. Según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2025 Río Negro registró una desocupación del 1,3%, una de las más bajas del país. En la comparación interanual, la provincia también se ubicó entre las jurisdicciones con mejor desempeño, con más de 3.200 puestos formales generados.

No nos conformamos. Sabemos que todavía falta mucho para que los beneficios lleguen a todos los rionegrinos y rionegrinas en su vida diaria». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Una expansión que impacta en los registros tributarios

La Provincia aseguró que las inversiones energéticas en marcha ya comenzaron a reflejarse en los registros tributarios de Río Negro. Durante la audiencia pública por el proyecto del gasoducto y la exportación de GNL en el Golfo San Matías, la gerente de Fiscalización de la Agencia de Recaudación Tributaria, Marcela Ávila, afirmó que en el último año «se incorporaron 2.632 nuevos contribuyentes» vinculados al movimiento económico generado por las obras del sector.

La exlegisladora de JSRN y extitular del Ipross vinculó ese crecimiento a la expansión de la actividad petrolera, la construcción y los servicios asociados a los proyectos energéticos que avanzan en la provincia.

«Desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026 en nuestra provincia hay 2.632 nuevos contribuyentes, pequeñas, medianas y grandes empresas y nuevos monotributistas que viven y se domicilian en Río Negro», sostuvo Ávila durante su intervención en la audiencia realizada en San Antonio Oeste.