Hallaron un cuerpo en el Río de la Plata y creen que sería uno de los cinco pescadores desaparecidos

El hallazgo se produjo once días después de la desaparición de los cinco pescadores que habían partido desde Hudson para una jornada de pesca deportiva.

A once días de la desaparición de cinco pescadores en el Río de la Plata, un barco pesquero encontró un cuerpo flotando del lado uruguayo. El hallazgo ocurrió a unos 85 kilómetros de Magdalena, mientras continúan los operativos para localizar a los otros cuatro tripulantes.

Familiares de los pescadores viajaron hasta el lugar y señalaron que los tatuajes observados coincidirían con los de uno de los desaparecidos. La confirmación oficial se realizará mediante un análisis de ADN en Montevideo.

Hallazgo en el Río de la Plata: familiares reconocieron tatuajes, pero resta la prueba de ADN

El operativo comenzó el 14 de junio, cuando Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli zarparon desde Hudson, en Berazategui, para realizar una jornada de pesca deportiva. La alarma se activó cuando la embarcación no regresó y se perdió toda comunicación.

Desde entonces, la Prefectura Naval Argentina desplegó rastrillajes por agua y tierra con apoyo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y fuerzas municipales de Ensenada. Los recorridos abarcaron distintos sectores de la costa bonaerense y zonas del estuario.

Durante los últimos días también fueron encontrados objetos personales, entre ellos una mochila y un tanque de combustible, que flotaban a unos 18 kilómetros de la costa.

Cómo avanza la búsqueda de los pescadores desaparecidos

La embarcación contaba con chalecos salvavidas, GPS, radio VHF y bengalas, según consta en la investigación. Sin embargo, hasta el momento no fue localizada la lancha y tampoco hubo nuevas señales de sus ocupantes.

En paralelo, algunos pescadores aseguraron haber advertido posibles cuerpos flotando en jornadas anteriores. Familiares cuestionaron la respuesta inicial de la Prefectura y sostuvieron que esos avisos no derivaron en resultados positivos durante los primeros rastrillajes.

Mientras se aguardan los resultados del ADN, la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, quien supervisa las tareas de identificación y los procedimientos vinculados con la desaparición de la embarcación.