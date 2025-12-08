Hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo de diciembre 2025 y quiénes lo reciben

En fin de año se paga el aguinaldo y genera expectativas entre trabajadores y jubilados en cada diciembre. Por ley está definido hasta cuándo se puede abonar el Sueldo Anual Complementario. Es tanto para el sector público como privado.

Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo 2025

La Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, dispone que la segunda cuota del aguinaldo, que es la que abarca el período julio-diciembre debe abonarse cómo máximo hasta el 18 de diciembre.

Hay igualmente una tolerancia administrativa y se conceden hasta cuatro días hábiles adicionales para que los fondos se acrediten, definiéndose como último plazo el 24 de diciembre de 2025.

El monto es el 50% del mejor salario mensual recibido durante los seis meses previos al pago. Esto es teniéndose en cuenta sueldo básico, horas extra, comisiones y todo monto remunerativo habitual. En el caso de haber trabajado menos de tres meses, se recibe un adicional.

Quiénes reciben el aguinaldo

El aguinaldo es para todos los trabajadores registrados bajo la modalidad de relación de dependencia. Según explicó Infobae la legislación argentina incluye también a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes en este caso lo reciben como Prestación Anual Complementaria.

No reciben este pago los monotributistas, autónomos y los trabajadores independientes.