Aguinaldo 2025: Alberto Weretilneck confirmó este viernes cuándo cobran el los estatales de Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó las fechas de cobro del aguinaldo 2025 de los estatales de Río Negro. El mandatario ratificó que serán antes de las fiestas de fin de año.

En principio, había trascendido que iba a ser el lunes 22 y el martes 23, previo a Noche Buena y Navidad. Sin embargo, este viernes se confirmó que será antes de los esperado.

A través de sus redes sociales, Weretilneck indicó que los trabajadores del Estado percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) los próximos viernes 19 y sábado 20 de diciembre.

EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE SE PAGA LA SEGUNDA CUOTA DEL SAC (AGUINALDO) pic.twitter.com/90nn2AUONG — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) December 5, 2025

«Es una noticia que que queríamos darles no solo a los empleados públicos de la provincia, sino también al comerico y a todas aquellas personas y familias y porqué no a integrantes de la provincia que estaban esperando este anuncio», sentenció.

Es necesario recordar que se trata del ingreso adicional, establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que corresponde al 50% del mejor salario mensual del período julio-diciembre.

Cronograma de pagos de los salarios de noviembre

Este 4 de diciembre inició el cronograma de pago para estatales de la provincia de Río Negro. Se trata de los haberes de noviembre 2025 y se distribuye de la siguiente manera:

Jueves 4

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 5

Docentes

Porteros

Sábado 6