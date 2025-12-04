Aguinaldo diciembre 2025: cuánto vas a cobrar, cómo calcularlo y las fechas clave que no podés perderte

Empezó diciembre y también la cuenta regresiva para recibir la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo. Se trata del ingreso adicional, establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que corresponde al período julio-diciembre. Acá te contamos todo lo que necesitas saber antes de cobrarlo.

Aguinaldo diciembre 2025: cuánto vas a cobrar y cómo calcularlo

El aguinaldo es un ingreso extra de carácter obligatorio que alcanza tanto al sector privado como al público.

El monto de cada cuota del aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre correspondiente que, para la segunda entrega, se mide entre julio y diciembre de 2025. Entre los conceptos que incluye el aguinaldo están:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Y no ingresan en el cálculo:

Bonos extraordinarios.

Asignaciones familiares.

Reintegros.

¿Cómo calcularlo? supongamos que el mejor sueldo bruto mensual del semestre fue de $300.000, el aguinaldo será la mitad, es decir, $150.000. Pero, a su vez, ese será el monto bruto del aguinaldo, al cual se le pueden aplicar descuentos previsionales tales como, por ejemplo: Obra social y Jubilación.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

La normativa establece que el pago de la segunda parte debe realizarse como fecha tope el 18 de diciembre de 2025.

Sin embargo se permite un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles que los fondos se acrediten en las cuentas bancarias, lo lleva la fecha máxima al 24 de diciembre.