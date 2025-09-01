Horizonte que promete: la Sociedad Rural del Alto Valle apuesta a lo que viene

Desde la Sociedad Rural celebraron el apoyo y el interés que reciben de parte del resto de la comunidad de Roca | Foto: Andrés Maripe.

102 socios y socias integran el registro que respalda la actividad de la Sociedad Rural del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Asentados desde un extremo al otro de la región, desde Chichinales, Valle Azul y Regina, pasando por Roca, Allen y Cipolletti, su jurisdicción se extiende hasta Neuquén al oeste y El Cuy hacia el sur, con las experiencias de pequeños y medianos referentes que buscan sostener un legado productivo y hacerlo crecer.

Vinculada a la labor ovina, bovina y de forrajes, la institución liderada actualmente por Baldomero Bassi, integrante que representa ya una tercera generación de ganaderos en la zona, tiene sede justamente en Roca, sobre calle San Martín 1564, y su Predio Ferial en Paso Córdoba. Desde allí enfrentan desafíos como el levantamiento de la barrera sanitaria, pero a la vez reciben este nuevo aniversario de la ciudad con el aliento de un horizonte que promete.

Aires nuevos

Foto: Andrés Maripe.

Foto: Andrés Maripe.

En este sentido, la ganadería bovina es la que recibe el apoyo de nuevos integrantes, hijos y nietos, que llegan con tecnología y los saberes académicos necesarios, para nutrir esa gran familia simbólica donde todos apuestan por el campo, contra viento y sequía.

Y si de cultivos se trata, los últimos años han servido para que la preocupación por las tierras abandonadas comience a transformarse en un regreso al origen, con las plantaciones de alfalfa, y en el avance del maíz.

Mientras tanto, la Sociedad Rural fortalece su rol como nexo y facilitador de beneficios y trámites, en torno a marcas y guías, el control con la Brigada Rural, el alquiler de bretes y corrales portátiles, la guardería para caballos, junto al servicio de hotelería para asociados y el contacto directo con el Ministerio provincial.

Pasión y compromiso

Los Bassi apuestan por una vida que sigue conectada al campo | Foto: Andrés Maripe.

Nacido y criado en Roca, Bassi dialogó con RÍO NEGRO sobre su propia experiencia personal en torno a esta elección de vida, a su regreso de Córdoba hace décadas, después de haber estudiado su profesión médica.

Hoy la pasión es uno de los grandes componentes que sostienen su dedicación, repartida entre la labor administrativa, los viajes propios de su rol como presidente de la Sociedad Rural, las convocatorias al predio ferial y su propia actividad familiar ganadera, en Valle Azul. Allí posó junto a su esposa y su hija, ejemplo de uno de varios procesos de traspaso generacional que vive el sector.

Foto: Andrés Maripe.

De aquí en más, los retos para él y sus colegas seguirán a la orden del día, en el intento por continuar proyectando para responder a cada necesidad. Entre las prioridades, el despoblamiento al sur del río Negro es una de las mayores preocupaciones, que buscan contrarrestar con la incorporación de servicios y capacitación, fortalecidas con el diálogo, entre otros, con el Municipio roquense y el gobierno rionegrino.

Factores como las obras para reparar caminos y acortar distancias, así como la llegada de internet a buena parte de las propiedades, son mejoras necesarias que hay que profundizar, aseguró Bassi, para evitar el éxodo de productores jóvenes y conseguir que cada uno se pueda arraigar a su lugar.

Mientras insisten en ese anhelo, celebraron el apoyo y el interés que reciben de parte del resto de la comunidad de Roca y de la región, en cada invitación que difunden, como ocurre con las Exposiciones Rurales. “La asistencia crece año a año”, reconoció, convencido del interés que muestran quienes quieren aprender y conocer, para que la integración y revalorización sigan tomando fuerza.