Horror en Loncopué: un hombre murió atacado por chaquetas amarillas

La comunidad de Loncopué está conmocionada por la muerte de un vecino de 67 años.

Un vecino de 67 años de Loncopué murió atacado por un enjambre de chaquetas amarillas este martes por la tarde. El trágico episodio ocurrió cuando la víctima se encontraba cortando leña junto a otro hombre y golpearon un panal que estaba en el interior de un álamo. El hombre corrió hacia una camioneta y llamó a los equipos de emergencia, pero perdió la vida antes de ser asistido.

El comisario inspector Mariano Jara informó a Diario RÍO NEGRO que el hecho ocurrió alrededor de las 15. La víctima fatal tenía 67 años y estaba acompañado por otro hombre de 60. Ambos se encontraban trabajando en una zona boscosa ubicada sobre la Ruta 21, entre Loncopué y El Huecú.

Dolor en Loncopué por la muerte de un querido vecino

Jara explicó que el hombre murió en un lapso de «entre 10 y 15 minutos» desde iniciado el ataque. La víctima, detalló, padecía enfermedades crónicas. Según pudo relevar la Policía, el ataque se produjo cuando los hombres derribaron un álamo que contenía un panal.

Jara indicó que entonces las avispas se abalanzaron sobre los hombres, quienes escaparon en dirección opuestas. La víctima fatal corrió hacia una camioneta que estaba estacionada cerca, mientras el segundo hombre se protegió en unos arbustos.

Según informaron a Diario RÍO NEGRO, el hombre de 67 años llamó desde la camioneta a la Línea 107 para pedir ayuda. Pero al llegar el personal de salud no logró reanimarlo. El hombre murió a causa de un «shock anafiláctico«, indicaron fuentes de salud. El hombre fue identificado como Juan Carlos Sandoval.

Jara informó que personal del hospital de Loncopué certificó la muerte del hombre en el lugar. A su vez, comentó que la Fiscalía de Zapala dispuso la entrega del cuerpo a los familiares al descartar signos de criminalidad en el hecho.

La muerte del hombre conmocionó a localidad, que envió su pésame a la familia. El intendente Daniel Soto expresó su acompañamiento: «Que la luz de Juan Carlos ilumine eternamente en el corazón de todos aquellos que lo conocieron», dijo en un comunicado. También la comisión directiva del club Juventud Unida envió su pésame a los familiares, amigos y allegados de Sandoval.