“Hoy es el segundo cumpleaños que pasamos sin vos”: el dolor de la familia de Juan Caliani y su crítica a la Justicia

El periodista fue asesinado el 1 de abril de 2024 en su casa de Neuquén. Foto: gentileza.

Este jueves 22 de enero, Juan Caliani, cumpliría 36 años. La familia del periodista asesinado en el barrio La Sirena de Neuquén, en abril de 2024, recordó la fecha con dolor y cuestionó el avance del proceso judicial. A través de un comunicado, repudiaron que los condenados continúan en libertad.

“Tus asesinos caminan libremente por la calle”: el mensaje por el cumpleaños de Juan Caliani

La familia lamentó que los 22 de enero dejaron de ser una celebración para transformarse en “los de la no fiesta o la fiesta triste”.

La causa judicial tuvo avances en diciembre pasado. El juez de Niños, Niñas y Adolescentes, Dardo Bordón, impuso penas de 6 y 9 años de prisión de cumplimiento efectivo a los jóvenes que asesinaron al periodista en su casa, en el barrio La Sirena.

En diciembre de 2025 se conocieron las penas contra los responsables del crimen.

En el comunicado, la familia apuntó contra la situación actual de los condenados. “Tus asesinos caminan libremente por la calle”, afirmaron y agregaron: “Te quitaron lo mas importante, y a todos nosotros no dejaron un espacio que no hay con que llenar”.

La condena judicial y el proceso que aún genera incertidumbre

El fallo judicial se conoció el 19 de diciembre de 2025. El magistrado resolvió penas acordes al pedido de la fiscalía, luego de que los imputados reconocieran su participación en el hecho. Al momento del crimen tenían entre 16 y 17 años, aunque actualmente ya son mayores de edad.

Su familia cuestionó la posibilidad de una apelación a la sentencia y repudió: “Ya no son menores, ahora son asesinos con todas las letras”. Sus allegados enfatizaron que el tiempo transcurrido solo profundizó la sensación de impunidad y la falta de reparación.