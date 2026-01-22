Prisión domiciliaria para Konstantin Rudnev: las condiciones que impuso el juez al presunto líder de la secta rusa

La investigación sobre la supuesta existencia de una secta que reclutaba mujeres en Bariloche, tuvo un nuevo capítulo ayer luego de que el juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata otorgara la prisión domiciliaria al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, señalado como el líder de la organización, por razones de salud. La medida causó el rechazo de la fiscalía, que planteó una impugnación. El juez estableció un conjunto de condiciones estrictas que deberá cumplir durante la vigencia de la medida, la cual además quedó sujeta a revisión judicial.

Rudnev usará tobillera electrónica



Según lo resuelto tras la audiencia multipropósito realizada el miércoles, la prisión domiciliaria se cumplirá en el domicilio previamente ofrecido por la defensa y aprobado de manera provisoria, bajo un régimen de control reforzado. El magistrado ordenó la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico permanente, destinado a verificar el cumplimiento efectivo de la medida y evitar cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas.



Entre las condiciones centrales, el juez dispuso el mantenimiento de todas las medidas de coerción ya vigentes en la causa. Rudnev deberá permanecer en el domicilio fijado, con prohibición absoluta de ausentarse sin autorización judicial. Asimismo, continuará la retención de su pasaporte y documentación de viaje, junto con la prohibición de salida del país.



Prohibición de acercamiento a la presunta víctima

La causa judicial contra el exmilitar ruso inició en marzo del 2025 con la denuncia de una joven de nacionalidad rusa embarazada que ingresó al hospital de Bariloche para dar a luz en presunta situación de vulnerabilidad. La aprehensión fue en el aeropuerto minutos antes de tomar un vuelo a Brasil junto a otros ciudadanos rusos. Luego pasó seis meses en la Unidad 6 de Rawson, donde, según su defensor Carlos Broitman, sufrió desatenciones que precipitaron su desmejora en la salud.

Respecto a esto, el juez Zapata ordenó sostener la prohibición total de contacto, por cualquier medio, con la presunta víctima y con el hijo de esta, una restricción que el magistrado consideró indispensable para resguardar el proceso y evitar cualquier situación de riesgo. La medida incluye tanto el contacto personal como el telefónico, digital o a través de terceros.

La domiciliaria, solo por cuestiones de salud



En su resolución, el juez aclaró que la prisión domiciliaria fue concedida exclusivamente por razones de salud, al amparo del artículo 32 inciso a de la Ley 24.660, y no por una reevaluación de los riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

En ese sentido, remarcó que las condiciones impuestas buscan equilibrar la necesidad de garantizar la atención médica del imputado con el mantenimiento del control judicial y la protección de las partes involucradas.



El magistrado precisó además que la medida solo se hará efectiva una vez que adquiera firmeza. En caso de que prospere el recurso anunciado por el Ministerio Público Fiscal con efecto suspensivo, podría activarse un régimen complementario de cuidado o vigilancia personal ofrecido por la defensa, bajo las condiciones que determine el tribunal.



Rudnev podría regresar a la cárcel

Finalmente, Zapata dejó expresamente abierta la posibilidad de revisar la modalidad de detención en función de la evolución del estado de salud de Rudnev y de los resultados de los estudios médicos que se realicen.

Según indicó, un nuevo diagnóstico podría dar lugar tanto a un agravamiento como a una modificación de las condiciones actualmente dispuestas.

El próximo 3 de abril será una fecha clave para la causa, ya que la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Arrigo deberá presentar la acusación formal contra Konstantin Rudnev.