Hoy es «La Noche de las Heladerías»: cucharitas listas para la fiesta más helada del año

La Noche de las Heladerías llega este jueves con una promoción imperdible.

Desde las 19, este jueves más de 500 locales de todo el país ofrecerán la tradicional promoción 2×1 en el cuarto kilo en lo que se llama «La Noche de las Heladerías». La propuesta forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal que se celebra en distintas ciudades y también en la región.

¿Qué es La Noche de las Heladerías?

Organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), la celebración invita a disfrutar de una experiencia colectiva que combina sabor, creatividad y encuentro. Bajo el lema “El futuro es artesanal”, la edición 2025 busca destacar la conexión humana detrás de un alimento que es parte de la identidad argentina.

“Salir a tomar un helado” es mucho más que un hábito: es un ritual social. Nueve de cada diez argentinos consumen helado durante todo el año, sin importar la estación. Y los clásicos -dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho- siguen encabezando el ranking de favoritos.

Este año, AFADHYA presenta además el sabor Fruta D’Oro, un sorbete de mango y banana con un toque de lima y granizado de chocolate blanco, creado por maestros heladeros en la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal.

Como cada año, la iniciativa también tendrá un costado solidario: parte de lo recaudado y de las donaciones se destinará a instituciones como Casa Garrahan, Los Piletones, Natalí Flexer y Casa del Teatro.

El listado completo de locales adheridos se puede consultar en www.lanochedelasheladerias.com.ar

Datos curiosos sobre el helado nacional

Consumo anual por persona: 7,3 kilos, con picos de 10 kilos en verano.

El 90% de los argentinos come helado durante todo el año.

Sabores top: dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema, pistacho y sambayón.

Se producen unas 160.000 toneladas por año en el país.

Ocho de cada diez dicen que el helado artesanal nacional es “uno de los mejores del mundo”.



