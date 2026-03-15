Huinganco fue una fiesta: con 300 competidores, el Desafío Move puso en movimiento a todo un pueblo

Durante tres días, Huinganco se transformó en el escenario de una de las competencias de aventura más exigentes de la provincia. El Desafío Move 2026 reunió a unos 300 corredores y ciclistas que llegaron desde distintos puntos de Neuquén y también desde otras provincias para participar de las pruebas de trail running y mountain bike en un entorno de bosques, senderos técnicos y vistas abiertas sobre el río Neuquén.

Corredores y ciclistas coparon Huinganco en el Desafío Move

El movimiento comenzó temprano el sábado, cuando los competidores se reunieron en la línea de largada antes de que el sol terminara de asomar entre los cerros. Desde ese momento, la pequeña localidad del norte neuquino, con alrededor de 1.200 habitantes, pasó a convertirse en el epicentro del deporte de montaña.

Los recorridos no dieron tregua. La prueba de trail running propuso un circuito de 25 kilómetros con 1.389 metros de desnivel positivo, mientras que la competencia de mountain bike planteó un desafío de 75 kilómetros con 1.529 metros de desnivel por caminos de montaña que exigieron resistencia, técnica y estrategia.

Largada de ciclistas en la prueba de mountain bike, un recorrido de 75 kilómetros por caminos exigentes entre cerros y bosques.

“Fue un circuito muy desafiante, con subidas largas y técnicas, pero cada vez que levantabas la cabeza el paisaje era increíble”, contó Martín, uno de los corredores que participó en la prueba de trail. “Correr entre bosques, con el río abajo y la montaña alrededor, es algo que no se vive todos los días”.

Más allá de la competencia, el evento también tuvo su propio clima de encuentro. A la vera del río Neuquén se montó un campamento de glamping con carpas tipo Bell Tent donde los participantes pudieron descansar después de las pruebas, compartir comidas y disfrutar de gastronomía regional.

En el pueblo, la actividad se vivió como una verdadera fiesta. Más de 200 vecinos participaron en distintas tareas vinculadas a la organización, desde la gastronomía y la logística hasta la asistencia en los circuitos y el montaje de infraestructura.

“El impacto que tuvo el Desafío Move en Huinganco fue muy importante. Durante el fin de semana tuvimos una ocupación turística cercana al 100%”, destacó el intendente Luis Sepúlveda. “Además, más de 200 personas del pueblo participaron directamente en la organización, trabajando en gastronomía, logística, asistencia en los recorridos e infraestructura”.

El Desafío Move también dejó momentos de camaradería entre los participantes, que compartieron la experiencia más allá de la competencia. Foto gentileza.

Los vecinos también acompañaron el evento desde distintos roles. Algunos alentaron a los competidores en los senderos y otros colaboraron en la organización. “Para el pueblo es muy importante que pasen estas cosas. Se vio mucha gente y mucho movimiento. Los restaurantes, los alojamientos, todos estuvimos trabajando”, contó Ana, vecina de Huinganco. “Muchos participamos ayudando en distintos lugares de la carrera, desde la logística hasta la atención a los corredores. Fue lindo ver al pueblo tan activo y recibir gente de tantos lugares», agregó Carlos, otro lugareño que trabajó en la organización.

La senadora neuquina Julieta Corroza estuvo presente en Huinganco en el Desafío Move 2026. Foto gentileza.

La competencia fue organizada por Vista Energy con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Neuquén y el municipio local. Entre las autoridades presentes estuvieron la senadora nacional Julieta Corroza y el ministro jefe de Gabinete provincial, Juan Luis “Pepe” Ousset. También participó del evento Pablo Vera Pinto, cofundador de Vista Energy, quien además corrió en la prueba de mountain bike.

También asistió el ministro jefe de Gabinete provincial Juan Luis “Pepe” Ousset. Foto gentileza.

Desafío Move: «conectar a las personas con el territorio»

Desde la organización señalaron que la propuesta intenta promover actividades que conecten el desarrollo de la provincia con el territorio y sus comunidades. “Este tipo de iniciativas buscan generar experiencias que conecten a las personas con el territorio, con la naturaleza y con las comunidades de la provincia”, señaló Martín Adorno, gerente de Operaciones Remotas de Vista Energy y líder de Move. “Creemos que el desarrollo energético también puede expresarse impulsando el deporte y el turismo en lugares como Huinganco”.

Corredores de trail running recorrieron senderos de montaña en el norte neuquino durante el Desafío Move 2026 en Huinganco. Foto gentileza.

Para muchos de los participantes, uno de los aspectos más destacados fue el clima que se generó en la localidad durante el fin de semana. “Más allá de la carrera, lo que más me sorprendió fue el clima que se generó en el pueblo. Todo Huinganco estaba involucrado: la gente alentando, colaborando, recibiéndonos”, contó Lucía, otra de las corredoras que participó de la prueba de trail.

Con su paisaje cautivante de montaña, río y bosque, Huinganco volvió a mostrarse como un escenario ideal para el deporte de aventura. Y para quienes participaron del desafío, dentro o fuera de los circuitos, la sensación final fue compartida: no fue solo una carrera, sino una experiencia colectiva imborrable.