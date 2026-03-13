Huinganco recibe el Desafío Move 2026: trail y mountain bike en la montaña

Corredores de trail running recorren senderos de montaña en el norte neuquino durante el Desafío Move 2026 en Huinganco.

Desde hoy al 15 de marzo, la localidad neuquina de Huinganco será escenario del Desafío Move 2026, una competencia deportiva que combinará trail running y ciclismo de montaña en uno de los paisajes más atractivos del norte provincial.

El evento es organizado por Vista Energy, con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Neuquén y del municipio local, y reunirá a unos 300 competidores provenientes de distintas localidades neuquinas y también de otras provincias del país.

Desafío Move 2026: una experiencia integral para 300 competidores

Durante tres días, los participantes afrontarán dos pruebas exigentes diseñadas para recorrer senderos y caminos de montaña de la región. La carrera de trail running tendrá una distancia de 25 kilómetros, con un recorrido total de 25.610 metros y un desnivel positivo de 1.389 metros.

Atletas de distintas provincias participan en la prueba de trail running que se disputa en los paisajes de montaña de Huinganco.

Por su parte, la competencia de ciclismo de montaña se disputará sobre 75 kilómetros, con una distancia total de 75.110 metros y 1.529 metros de desnivel positivo, en un circuito que atravesará caminos y paisajes característicos del norte neuquino.

Además de la competencia, el Desafío Move propone una experiencia integral para los participantes. El evento incluirá un espacio de glamping a la vera del río Neuquén, con carpas tipo Bell Tent para tres personas, además de áreas gourmet donde se ofrecerá gastronomía regional.

El campamento del Desafío Move se instaló a la vera del río Neuquén, donde los participantes comparten la experiencia durante el fin de semana.

Con apenas 1.200 habitantes, Huinganco es considerado uno de los pueblos emblemáticos del norte neuquino por su tradición vinculada al senderismo y las actividades al aire libre. En los últimos años fue reconocido como Destino Turístico Emergente, una distinción que busca posicionarlo como un lugar atractivo para el turismo de naturaleza.

Carpas de glamping montadas junto al río Neuquén forman parte de la propuesta del Desafío Move para los competidores que llegaron a Huinganco.



En ese contexto, propuestas como el Desafío Move buscan combinar deporte, turismo y paisaje, poniendo en valor el entorno natural de la región y generando movimiento económico y turístico en pequeñas localidades del interior de la provincia.

Los organizadores destacan que iniciativas de este tipo también apuntan a ampliar la mirada sobre el desarrollo en la región vinculada a Vaca Muerta, promoviendo actividades que integren a las comunidades y fomenten el turismo, el deporte y el encuentro con la naturaleza.