Iba por la Ruta 22 con 140 kilos de langostinos en mal estado y se lo secuestraron en Río Colorado

Un hombre fue interceptado sobre la Ruta 22 mientras transportaba 180 kilos de pescado sin condiciones de salubridad necesarias. El sujeto iba con destino a Bahía Blanca y fue infraccionado en Río Colorado.

El operativo se llevó a cabo por parte de personal de Seguridad Vial en conjunto con SENASA después de las 10, justo donde está ubicado el puesto de control policial.

Allí, detectaron que en la caja de una camioneta Volkswagen Amarok un hombre extranjero transportaba 140 kilos de langostinos y unos 40 kilos de pargo sin los protocolos necesarios.

Según detalló la Policía de Río Negro, la camioneta carecía de equipo de frío que pueda garantizar el consumo de los productos, como así tampoco contaba con la habilitación obligatoria para el traslado de éste tipo de mercaderías.

El conductor que transportaba langostinos en mal estado fue infraccionado

El conductor de la camioneta era un ciudadano extranjero que había partido con la mercadería desde Puerto Madryn con destino a Bahía Blanca.

SENASA le incautó los productos y además le labró un acta de infracción por transportar mercadería sin ningún tipo de documentación sanitaria.