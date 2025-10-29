Juicio Techo Digno en Bariloche: testigos revelaron datos sobre el desvío de fondos

La continuidad del juicio por el delito de peculado contra el exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, por la causa Techo Digno, sumó hoy otra media docena de testimonios que dieron cuenta de la discrecionalidad en el manejo de fondos de origen nacional que reinaba en el municipio durante la transición entre el gobierno de la anterior intendenta María Eugenia Martini y el del propio imputado.

El dinero que llegaba de Nación para aplicar a la obra de viviendas de Techo Digno iba a parar a una cuenta única del banco Nación, la muy mencionada “4730”, donde también se depositaban otros envíos del mismo origen pero de otros programas.

Los incumplimientos investigados tienen que ver con el desvío de parte de esos fondos para emplearlos con otro fin, como el pago de sueldos y de proveedores, y la ausencia de su reposición en los plazos regulados por la ordenanza de Contabilidad del municipio.

Según el artículo 44 de esa normativa, los fondos específicos que eran tomados por el gobierno municipal para darles otro destino debían ser devueltos al cierre de cada ejercicio contable. Esa reposición no ocurrió al 31 de diciembre de 2015, y la falta que les fue atribuida a Martini y también a Gennuso, quien asumió poco antes de esa fecha.

El exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, enfrenta un juicio por la causa Techo Digno, acusado por el delito de peculado. Foto. Chino Leiva

Un sumario realizado por el director Contable del Tribunal de Contralor, Manuel García, a comienzos de 2016, recomendó iniciar juicio responsabilidad contra ambos y contras sus secretarios de Hacienda, pero los miembros de ese cuerpo desecharon la opción.

Gennuso está acusado de “sustraer” 105 millones de pesos correspondientes al programa Techo Digno y derivarla a una cuenta municipal en otro banco y constituir con ese dinero varios plazos fijos, con la aparente finalidad de preservarlo de la inflación.

El fiscal en el juicio, Martín Lozada, anticipó su voluntad de probar que ese dinero tampoco fue restituido a la cuenta original a fines de 2016, y tampoco devuelto a las arcas nacionales, como le fue reclamado al municipio ante los incumplimientos en la ejecución de las viviendas.

Los testigos de la segunda audiencia del juicio

En la jornada de hoy, además de García, prestaron testimonio el exabogado de la secretaría de Vivienda de Nación Ariel Solar Grillo (lo hizo por Zoom desde Croacia), la exvocal del Tribunal de Contralor Denise Casatti (electa en la misma boleta de Gennuso), el exasesor letrado de ese cuerpo, Juan García Berro y dos empleados jerárquicos del municipio en el área de Hacienda, quienes intervinieron en el retiro de fondos del banco Nación y la constitución de los plazos fijos.

Solar Grillo afirmó que su rol fue el de auditar la ejecución de Techo Digno en todo el país y comprobó numerosas irregularidades, entre ellas las de Bariloche. Aseguró que el dinero depositado en el Nación no se podía apartar de esa cuenta “por una imposición contractual”. Dijo desconocer que el destino había sido la suscripción de plazos fijos.

El contador García describió los desvíos en la última etapa del gobierno de Martini y explicó las imposiciones de la ordenanza de Contabilidad. Confirmó que en años anteriores hubo exfuncionarios de Hacienda multados por el Contralor por no reponer los fondos específicos a tiempo.

En la segunda audiencia del juicio por la causa Techo Digno en Bariloche hubo testigos presenciales y por Zoom. Foto: Chino Leiva

Dinero que cambiaba de destino a sola firma

La exvocal Casatti dijo que a poco de asumir, en diciembre de 2015, Gennuso pidió al Contralor que “investigue en profundidad” lo ocurrido con los fondos específicos, que Martini no había devuelto y que usó, en principio, para pagar sueldos de los municipales.

Sostuvo que a partir del dictamen de García decidieron con sus pares en no iniciar el juicio de responsabilidad y en cambio derivaron la denuncia a la Sindicatura General de la Nación, porque la supuesta irregularidad afectaba fondos de programas federales.

Aceptó que tener todos esos fondos en una sola cuenta no era lo adecuado e implicaba “un seguimiento complejo”. Otros testigos refirieron que uno de los obstáculos para emprolijar esa operatoria era la demora y los requisitos que imponía el banco Nación para la apertura de una nueva cuenta.

Los trabajadores que intervinieron en las transferencias de dinero

Entre los últimos testigos de la jornada estuvieron la exdirectora de Tesorería del municipio, Ruth Saavedra y el subtesorero municipal cuando ocurrieron los hechos, Alejandro Reina. Ambos intervinieron en las transferencias millonarias de dinero desde el banco Nación al banco Credicoop, por orden del secretario de Hacienda de aquel momento, Ariel Gomis.

Reina dijo que a fines del 2015 el municipio enfrentaba un momento “complicado”, por falta de liquidez y apremios financieros. Reconoció que el manejo unificado de fondos nacionales era un problema y aseguró que en los años posteriores “se abrieron cuentas específicas por programa”.

Saavedra explicó cómo eran el circuito de los fondos, los controles internos y confirmó la participación de Gennuso como firmante y responsable directo en los movimientos de dinero,