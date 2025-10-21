Iglesias Evangélicas de Neuquén celebran su día en el Parque Central: Zeki Alamo y Llevame de Vuelta suman música en vivo

Las Iglesias Evangélicas de la región de Neuquén conmemorarán su día con una gran celebración este jueves 23 de octubre. El evento, denominado “Neuquén Adora a Cristo”, tendrá lugar desde las 18 horas en el Parque Central. Se espera la asistencia de numerosas familias y congregaciones.

La jornada busca reunir a instituciones de fe y ministerios de toda la provincia para compartir un espacio de adoración, música y encuentro espiritual. Los organizadores destacaron que el objetivo es celebrar la unidad del pueblo evangélico.

La convocatoria es impulsada principalmente por el Ministerio Profético Casa de Dios y Puerta del Cielo y el Ministerio El Amanecer, contando con el respaldo de diversas iglesias y otros ministerios de la provincia.

Música y fe para la comunidad en Neuquén

El encuentro contará con la participación de varios artistas destacados del ámbito de la música cristiana. Entre ellos, se presentará la banda mexicana Llévame de Vuelta, con una trayectoria de más de doce años en la escena, reconocida por su mensaje de reconciliación.



También actuará Zeki Alamo, cantante y pastor argentino conocido por su estilo de adoración profética, quien comparte su música con el propósito de inspirar a la fe.

Finalmente, La Banda APUC (Asociación de Pastores Unidos en Cristo), conformada por músicos y vocalistas de distintas denominaciones, subirá al escenario para representar la unidad de las iglesias a través de la adoración.

El evento es de carácter libre y gratuito, invitando a toda la comunidad neuquina a participar de esta celebración de fe y encuentro cultural en el centro de la ciudad.