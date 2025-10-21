Las millonarias plazas temáticas están en plena instalación en el centro y los barrios de Neuquén

Las estructuras están listas para armar el Dino en la plaza de Boca, en el barrio Unión de Mayo (foto Matías Subat)

El superdinosaurio que coronará los nuevos juegos para los chicos en la plaza de Boca deberá esperar a que paren los fuertes vientos para que la plaza temática planificada en Unión de Mayo cobre forma.

Se trata de la segunda instalación de siete espacios recreativos imaginados para los más chicos, que está en plena ejecución con un presupuesto estimado en 3.000 millones de pesos.

«Para finalizar en la plaza de Boca necesitamos que no haya ráfagas de viento mayores a 60 kilómetros» para instalar el dinosaurio, dijo la coordinadora de secretaría de Movilidad de ciudad, Noelia Rueda Cáceres.

La primera plaza con estructuras de grandes dimensiones se instaló en la zona del patinódromo del Parque Central de Neuquén en la semana del aniversario, el mes pasado. Son siete en total y de no ser por la lluvia o el viento, a mediados de noviembre deberían contar con estructuras y juegos listos para el disfrute de los más chicos.

La remodelación incluyó cambios en la plaza de Boca, en el barrio Unión de Mayo (foto Matías Subat)

En la placita de Boca se instalará el dinosaurio (avenida del Trabajador, entre Moritán y Rufino Ortega) y ya están colocadas las estructuras de los juegos y las baldosas. La cuadrilla se trasladará a partir del miércoles 29 al Parque Jaime De Nevares, donde darán forma a un mangrullo medieval, con un reacomodamiento de todos los juegos en existencia en el predio que era de la ex U9.

Según explicó Rueda, los juegos instalados en las plazas temáticas buscarán promover en el juego, la primera motricidad de las infancias: escaladas, lianas para trepar, toboganes a altura, además de sube y baja, hamacas y calesitas.

En Santa Genoveva habrá un «refugio del bosque» en la Plaza de Las Américas, ubicada en el límite de los barrios Santa Genoveva, Villa Farrell y Mariano Moreno (Alderete y Rio Dulce) mientras que en el Cenotafio del Parque Central, se prevé una estructura de barco en réplica al Ara Crucero Belgrano «con un avioneta a escala, también, del modelo que se usó en Malvinas», agregó Rueda.

Detrás del Observatorio Municipal está previsto otro mangrullo con forma de cueva y en la zona del acceso norte, se ideó instalar una estructura de un zorrito.

«Todo entra en el presupuesto municipal, fondos propios. Con empleados de diferentes áreas se cubren las tareas de herrería, arbolado urbano, la iluminación u obras menores. Los 7 juegos que se compraron fueron por 1400 millones de pesos en licitación pública y a eso hay que agregar los cierres de malla cima, hormigón, insumos del riego, con una estimación de 3000 millones la puesta en funcionamiento de estos 7 parques» dijo la funcionaria de Movilidad y Servicios al Ciudadano.

Para instalar la figura del dinosario, esperarán los días sin viento (foto Matías Subat)

Rueda destacó el impacto que se observó en el parque terminado con «La Trochita» de una gran afluencia de público y familias ni bien se produjo la inauguración. «Se busca promover el encuentro de los jóvenes, el juego y la recreación de los más chicos; en el caso de algunos parques con esta impronta están cerca de las canchitas de fútbol tenis, o de básquet o canchas de fútbol como es el caso de la cancha de Boca», dijo.