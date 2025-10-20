Viedma celebra 52 años como capital de Río Negro y presenta nuevo equipamiento municipal

Este lunes, Viedma celebró el Día de la Capitalidad, conmemorando los 52 años de la sanción de la ley provincial que consolidó a la ciudad como capital definitiva de Río Negro. El acto oficial se realizó en la plazoleta del Fundador y estuvo encabezado por el intendente Marcos Castro, quien además presentó el nuevo equipamiento adquirido por el municipio mediante un crédito público aprobado por el Concejo Deliberante.

Reconocimiento histórico

El Día de la Capitalidad constituye una fecha para recordar el valor simbólico, histórico y político de Viedma como sede del gobierno provincial. La ciudad fue declarada capital definitiva el 20 de octubre de 1973 mediante la Ley 852, que puso fin a años de indefinición sobre la ubicación de la administración provincial.

Durante el acto, Castro estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara, y la jefa de Gabinete, Eugenia Serra. También asistieron legisladores, concejales, funcionarios municipales, referentes de organismos de control, fuerzas de seguridad, autoridades educativas, además de vecinos y vecinas.

En su alocución, Castro repasó la historia de la capitalidad, subrayando el rol de figuras clave y de la comunidad. El intendente recordó al exgobernador Mario Franco, señalando que «tenía claramente una postura con relación a cómo pensaba la provincia de Río Negro».

Marcos Castro rememoró el proyecto de traslado de la Capital Federal a Viedma

Además, rememoró el proyecto de traslado de la Capital Federal a Viedma, al afirmar que «tuvimos la posibilidad de que el entonces presidente Raúl Alfonsín también evalúe el traslado de la capital a la ciudad de Viedma, marcando la identidad que nos representa». Finalmente, subrayó la importancia de la participación ciudadana en la historia de la capitalidad y solicitó «ratificar los conceptos de los vecinos y vecinas que tenían para defender nuestro ser capital».

Presentación de nuevo equipamiento municipal

En paralelo a la conmemoración, la Municipalidad presentó el nuevo equipamiento adquirido mediante leasing, con recursos obtenidos a través del crédito público aprobado por el Concejo Deliberante. Acompañaron la presentación los trabajadores municipales de las áreas que se verán beneficiadas por los equipos.

Viedma celebra su capitalidad con inversiones en la ciudad. Foto: Marcelo Ochoa.

Sobre la operación, Castro señaló que «el ordenamiento de las cuentas municipales permitió obtener la calificación crediticia de cuatro bancos presentes en la localidad».

Entre los equipos adquiridos se incluyen: una motoniveladora, una retroexcavadora, un camión volcador, un camión con caja para bacheo, un rolocompactador, una camioneta para inspección de obras, un camión con plancha para el Departamento de Tránsito y una minicargadora. Con recursos municipales, también se adquirieron instrumentos de trabajo para la Delegación de El Cóndor y la Agencia de Seguridad Vial Municipal.

El intendente destacó la inversión realizada y su impacto en la infraestructura urbana: «Esto es inversión en infraestructura, en bienes de capital que queda para la ciudad, para más y mejores servicios en beneficio de la comunidad».