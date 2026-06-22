Impactante choque entre dos camionetas en Roca este lunes: fue en Chacramonte, hay al menos siete heridos

Un violento siniestro vial alteró la calma de la tarde en Roca y obligó a desplegar un operativo de emergencia. Siete personas resultaron heridas, entre ellas varios menores de edad, tras un fuerte choque en la intersección de las calles Adaro y Nahuel Huapi, un sector conocido por su alto tránsito rural, en la zona de Chacramonte.

El escenario con el que se encontraron los primeros efectivos del Destacamento Especial 177° fue dramático. Según el reporte brindado por el comisario González, la magnitud del impacto fue tal que se activó de inmediato una alerta generalizada. Entre los lesionados había adultos y niños con posibles fracturas y, en medio del caos, una de las víctimas terminó atrapada dentro de un desagüe ubicado a la vera del camino.

Ante esta situación, el personal policial solicitó la colaboración urgente de equipos especializados y de Bomberos Voluntarios para rescatar a la persona atrapada.

Código Rojo y traslado de urgencia al López Lima

La gravedad de las lesiones obligó a coordinar el arribo de múltiples ambulancias en simultáneo. El personal de salud activó el protocolo de Código Rojo, la modalidad que se utiliza exclusivamente para situaciones críticas que requieren una respuesta sanitaria inmediata, para trasladar de urgencia a las siete víctimas hacia el Hospital Francisco López Lima.

A pesar del fuerte impacto y de que varios de los involucrados presentaban fracturas de consideración, fuentes vinculadas al operativo de salud confirmaron que, afortunadamente, ninguno de los heridos se encuentra en riesgo de vida.

Amplio despliegue en la zona rural

El sector del accidente se transformó rápidamente en el epicentro de un enorme despliegue de fuerzas vivas. Para ordenar el tránsito, asegurar la zona y asistir a los heridos, se sumaron al trabajo efectivos de la Comisaría 48°, la Brigada Rural y otras unidades dependientes de la Regional de General Roca.

También se hizo presente el personal del Gabinete de Criminalística, que trabajó realizando las pericias y el relevamiento de la escena para intentar determinar la mecánica del choque y cómo se produjo el impacto en esa esquina.

Desde el Destacamento 177° adelantaron que las actuaciones judiciales continúan en curso y que, en las próximas horas, se elevará un informe ampliado con los datos técnicos de los vehículos involucrados y la identidad de las personas heridas.