Video | Impactante temporal en Las Grutas: viento de 90 km/h, lluvias intensas y alerta naranja cumplida

Con calles anegadas y lluvias intensas en pocos minutos, Las Grutas vivió un fuerte temporal este lunes por la tarde, tal como lo había anticipado la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al informe oficial, la zona fue afectada por tormentas aisladas, algunas localmente severas, que estuvieron acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que alcanzaron hasta los 90 km/h y la posible caída de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se preveían valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores estos registros podrían haber sido superados de manera puntual debido a la intensidad del fenómeno.

Foto: captura de video.

El nivel de alerta naranja advierte sobre eventos meteorológicos peligrosos, con capacidad de generar inconvenientes en la vida cotidiana, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular durante el pico de la tormenta y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las condiciones de inestabilidad podrían continuar en las próximas horas, por lo que no se descartan nuevos episodios de tormentas en la región.

Alerta naranja en Las Grutas: las recomendaciones

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a

pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.