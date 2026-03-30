Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes 31: qué pasa con las tormentas en Valle Medio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este martes 31 de marzo. Además, advirtió por la continuidad de tormentas en Valle Medio. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, la alerta amarilla por viento implica la presencia de nodos provenientes desde el noroeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Mapa de alertas del SMN para este martes 31 de marzo.

A qué hora llega el viento en la cordillera este martes 31

En Río Negro, desde el SMN emitieron alerta amarilla por vientos en horas de la tarde en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, la única localidad alcanzada por la alerta es Los Lagos, que también esperará fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

Cómo sigue la alerta por tormentas en Río Negro

Por otra parte, el SMN emitió alerta amarilla por tormentas en los departamentos de Pichi Mahuida y Avellaneda para horas de la madrugada.

La advertencia incluye «granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Además, se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente».