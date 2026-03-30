Alerta por tormentas en Río Negro, Chubut y tres provincias más: el mapa de las zonas afectadas este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de peligro para el norte de la Patagonia. Mientras el Alto Valle espera tormentas por la tarde, la zona de la Costa y Valle Medio entrarán en alerta naranja por la noche con ráfagas de 90 km/h y caída de piedra.
El cierre de marzo llega con una situación meteorológica crítica para la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un parte de extrema vigilancia que afecta a gran parte de Río Negro, donde el choque de masas de aire provocará tormentas de variada intensidad, escalando a fenómenos localmente severos durante el final de la jornada.
Con una jornada de pesadez ambiental y máximas que rondan los 29°C, la energía acumulada disparará celdas de tormenta que se desplazarán desde la cordillera hacia el Atlántico, ganando fuerza a su paso.
Los peores horarios: de la alerta amarilla a la naranja
La mayor preocupación de las autoridades radica en la evolución del temporal, que afectará a las distintas regiones en horarios clave:
- Tarde (Alto Valle y Península de Chubut): Rige el Alerta Amarilla. se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes, con ráfagas de 60 km/h y ocasional caída de granizo. Los acumulados de agua se situarán entre los 10 y 20 mm.
- Noche (Costa rionegrina y Valle Medio): el riesgo escala a Alerta Naranja. Es el momento más peligroso del lunes, con tormentas localmente severas, abundante caída de agua en cortos períodos (hasta 40 mm), frecuente actividad eléctrica y granizo. Lo más destacado serán las ráfagas violentas que podrían alcanzar los 90 km/h.
- Zonas de Cordillera (Santa Cruz, Catamarca y La Rioja): también bajo vigilancia por ráfagas intensas y tormentas que podrían complicar la visibilidad en alta montaña.
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