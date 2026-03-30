Alerta por tormentas en Río Negro, Chubut y tres provincias más: el mapa de las zonas afectadas este lunes

El cierre de marzo llega con una situación meteorológica crítica para la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un parte de extrema vigilancia que afecta a gran parte de Río Negro, donde el choque de masas de aire provocará tormentas de variada intensidad, escalando a fenómenos localmente severos durante el final de la jornada.

Con una jornada de pesadez ambiental y máximas que rondan los 29°C, la energía acumulada disparará celdas de tormenta que se desplazarán desde la cordillera hacia el Atlántico, ganando fuerza a su paso.

Los peores horarios: de la alerta amarilla a la naranja

La mayor preocupación de las autoridades radica en la evolución del temporal, que afectará a las distintas regiones en horarios clave: