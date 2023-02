Incendio en Parque Norte de Neuquén: hoy realizan las pericias para determinar el origen

Tras el incendio que ocurrió en el Parque Norte de Neuquén, esta mañana realizarán las pericias y relevamientos correspondientes en el sector para poder determinar las causas de su origen. El jefe de la división de Bomberos explicó cómo fue el accionar y solicitó extremar cuidados los días de altas temperaturas.

Ayer, cerca de las 20, se comenzó a visualizar el humo y fuego con llamas de importante altura sobre el sector del área protegida ubicado en lo alto de la ciudad. Producto de esto, varios pinos que se ubican en los senderos fueron consumidos.

Enrique Fraile, jefe de la división de bomberos, dialogó con «Arranquemos» el programa de RÍO NEGRO RADIO y brindó detalles sobre el hecho en el que trabajaron hasta cerca de las 21:30, con la participación de una dotación del cuartel central.

Explicó que se trató de un incendio de “vegetación arbustiva y arboleda” sobre el sector donde varias personas se acercan a realizar actividades recreativas y de acondicionamiento físico. Pese a las altas llamas, bomberos realizó la extinción rápidamente según indicó Fraile.

El comisario también mencionó que hay que tener en cuenta las altas temperaturas ya que propician este tipo de eventos “más donde hay hojarasca y mucha materia orgánica” Aseguró que hay que continuar trabajando en la prevención y con la sociedad para difundir esas medidas, porque los daños son de consideración.

Indicó que el fuego de anoche consumió un sector de 15×30 metros. Si bien consideró que no fue grande el daño, hay que seguir cuidando estos espacios utilizados por muchas personas.

La investigación sobre si fue intencional o no

El jefe de bomberos explicó que ayer se abocaron en la tarea de extinguir el fuego. “Nos importa la rápida acción porque enciende rápidamente”, y explicó que lo bueno fue que no hubo presencia de viento en ese sector y se logró apagar más fácil.

En cuanto a las causas que originó el mismo, mencionó que hoy van a trabajar en el sector personal del área técnica en busca de esto, ya que anoche al no contar con luz no podían realizarlo. Respecto a la posibilidad que se trate de un incendio intencional, dijo que “nosotros no hablamos generalmente de intencionalidad, hablamos de fuente externa de calor. Es lo que podemos llegar a apuntar, desde ahí se inicia el fuego”

Sin embargo, habrá que esperar para que realicen los estudios del sector y así se podrá conocer en detalle qué fue lo que pasó. Pese a ello, solicitó a los ciudadanos tener cuidado sobre todo los días de altas temperaturas, como también no arrojar colillas de cigarrillos en lugares indebidos.

Escuchá al Jefe de la división Bomberos, Enrique Fraile, en «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.