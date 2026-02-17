Incendios en la Comarca Andina: el fuego arrasó con hectáreas que habían sido reforestadas

En los últimos 20 años, los incendios afectaron más de 150 mil hectáreas de bosque nativo en Chubut, es decir un 15% del total en la provincia -tiene un millón de hectáreas de bosque nativo-. Entre el último mes del 2025 y los primeros días del 2026 se quemaron más de 50 mil hectáreas en Chubut, a través de tres incendios forestales en El Turbio, Puerto Patriada, Cholila y el parque nacional Los Alerces.

El fuego que se generó en El Turbio, al extremo noroeste de la provincia, en diciembre arrasó con 22 hectáreas que se habían reforestado tiempo atrás, con 15 mil árboles nativos. Las plantas ya habían alcanzado los 70 centímetros. La misma suerte corrió Puerto Patriada, con la afectación de zonas por el incendio que se desató el 5 de enero, que habían sido reforestadas por colegios de la zona.

A su vez, después de los grandes incendios en 2015, se habían reforestado alrededor de 1.200 hectáreas en Cholila. Pero este sector no fue alcanzado por el fuego que amenaza la localidad desde las últimas semanas. Las llamas, en este caso, llegaron a rincones que no se habían quemado con anterioridad.

Las restauraciones en las zonas afectadas por los incendios. Foto: gentileza

“Cuando hablamos de reforestaciones -que encabeza principalmente el estado, aunque también organizaciones civiles- son procesos muy largos. Tanto en El Turbio como en Cholila, habíamos registrado prendimientos del 80%. Una muy buena cifra”, sintetizó el ingeniero forestal Mario Guzmán, coordinador del programa de Restauración de la Secretaría de Bosques de Chubut.

Estos recientes avances están vinculados a las mejoras en la técnica de producción en viveros y la selección de semillas. Guzmán puso como ejemplo que, tiempo atrás, se plantaba “a raíz desnuda” y la planta llegaba al lugar de reforestación en condiciones deficientes. “Hoy, los viveros producen en tubetes y se extrae la planta con la raíz con mucha tierra, de esta forma está mucho más resguardada”, acotó.

Este ingeniero se mostró sorprendido por el comportamiento del fuego en El Turbio que volvió a pasar por donde sectores ya había quemado. “Agarró árboles caídos, todo lo seco. Los agarraba como si estuvieran en pie. Quemó muy rápido y fuerte por la sequía y el viento cambiante”, describió.

La restauración, un proceso largo

Tras el paso de un incendio severo, la consigna es cuidar el suelo, al menos, durante un año hasta que logren rebrotar los pastos. Luego, se evalúan las condiciones. “No se puede plantar cualquier cosa. Hay especies rebrotantes que vuelven a salir, como el maqui, el radal, el notro, el maitén y el ñire. Otras, en cambio, salen solo por semillas, como el ciprés, el coihue, la lenga. Los viveros se abocan a producir el 90% de estas especies que no vuelven: una vez que el incendio quema el suelo, quema también el banco de semillas que había”, detalló.

Restaurar implica planificar y realizar constantes muestreos en las visitas al campo para avanzar luego en el manejo. “Tampoco se planta todo lo que se ha quemado. Solo algunos lugares puntuales. Por eso, en 2015 se quemaron 42 mil hectáreas en Cholila (fue el incendio más grande de la Patagonia hasta ahora). Y con diferentes instituciones, se diseñó un plan de restauración del bosque nativo que concluyó la necesidad de reforestar 3.500 hectáreas”, ejemplificó.

Consideró que el estado puede planificar el mejor plan de restauración, pero “sin la participación social está condenado al fracaso”. “Se requiere que la gente sea protagonista para cuidar las plantas e incluso en el cuidado de sus predios, a través de un manejo preventivo. Eso cambia el paradigma del manejo tradicional”, mencionó e insistió en la necesidad de armar un plan para los próximos años que incluya el futuro de los pinos.

La pérdida del 90% del bosque nativo en Los Alerces

Dos meses transcurrieron del incendio forestal que se produjo por la caída de un rayo en la zona norte del Lago Menéndez. Lejos de controlarse, avanza de manera descontrolada. Hasta ahora, estiman que el fuego quemó el 99% del bosque nativo en el parque nacional Los Alerces.

“Es gran parte del parque porque no había bosque implantado. Al pasar a la provincia (a Cholila), también quemó bosque nativo y algunas plantaciones de las chacras. El incendio que se originó en Puerto Patriada, a su vez, quemó plantaciones de pinos de hace muchos años”, dijo.

Dijo que hasta ahora, los tres incendios forestales de 2015 eran considerados los más grandes en la historia de Chubut. En esa oportunidad, uno de los focos se desató en Cholila producto de un rayo. “Consumió 9.000 hectáreas. Paralelamente, había otros dos incendios en Epuyén y en el Desemboque. Este último fuego quemó la laguna Los Alerces de la misma manera que ocurrió ahora. Llamativamente, hoy ese sector se volvió a quemar”, describió.

En los últimos años, se registraron cinco incendios de gran intensidad y magnitud en la zona de la Comarca Andina. Guzmán recordó que, en muchos lugares, el problema se acentuó con las plantaciones de pinos y renovales, cuyos conos cerrados se abren con el fuego, largando semillas.

El problema se originó hace más de 30 años con una política nacional para promover plantaciones de pinos que hoy “no tienen manejo”. “Es de rápido crecimiento y degrada el bosque nativo. Sin embargo, el costo de sacarlos es altísimo”, dijo.

Aseguró que se avanza en varios proyectos para sacar estos árboles: “La erradicación lleva un proceso de años y hay que sostener el trabajo en el tiempo para que no vuelva”. Planteó encarar un grupo de trabajo con cooperativas y brigadas vecinales para que este proceso signifique “un retorno económico”. “Una alternativa es generar mano de obra en invierno que baja el trabajo en la zona”, planteó.