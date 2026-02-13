Créditos para jóvenes en Neuquén: lanzan montos de hasta $30 millones para impulsar emprendimientos
El Gobierno de Neuquén presentó las opiciones “Línea de Inclusión Financiera para Juventudes” y “Proyecta Futuro”, con montos que van de cuatro millones a $30 millones. El IADeP y el Centro PyME-ADENEU participan del esquema de asistencia técnica y financiera.
El Gobierno de Neuquén informó anunció líneas de créditos para jóvenes profesionales y emprendedores, con montos que van desde cuatro millones hasta $30 millones. La presentación se realizó ante el Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén, con el objetivo de ampliar la difusión de las herramientas financieras vigentes
El encuentro contó con la participación de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y la subsecretaria de Juventudes, Katherina Allende, informó Provincia.
Créditos para juventudes en Neuquén: montos, requisitos y quiénes pueden acceder
Durante la jornada se detallaron los alcances de la “Línea de Inclusión Financiera para Juventudes”, destinada a quienes desarrollan un emprendimiento o cuentan con una idea de negocio. Esta herramienta contempla préstamos de hasta cuatro millones de pesos.
También se presentó la línea “Proyecta Futuro”, orientada a jóvenes con emprendimientos de más de seis meses de antigüedad en ARCA. En este caso, el financiamiento puede alcanzar los $30 millones, de acuerdo con los requisitos establecidos.
Cómo funciona la línea Proyecta Futuro y el acompañamiento técnico
Ambas líneas están dirigidas a personas de entre 18 y 35 años. La asistencia técnica es brindada por la subsecretaría de Juventudes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.
La asistencia financiera está a cargo del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) y las capacitaciones son dictadas por el Centro PyME-ADENEU. Desde el Colegio, los jóvenes profesionales presentes destacaron la iniciativa como una posibilidad de concretar proyectos de inversión vinculados a su actividad laboral.
