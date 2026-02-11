Incendios forestales en Chubut: brigadistas evalúan puntos calientes en más de 50 mil hectáreas afectadas

Después de las intensas lluvias registradas en la cordillera de Chubut, e incluso algunas nevadas que aliviaron la tarea de los brigadistas, este miércoles se reanudaron las labores para apaciguar los incendios forestales, que ya arrasaron con más de 56.000 hectáreas en la zona.

Las lluvias alivian, pero los incendios siguen activos en Chubut

De acuerdo con un informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMNF), en algunos sectores las precipitaciones alcanzaron los 30 milímetros, mucho más de lo esperado inicialmente, tanto en Puerto Patriada como en el Parque Nacional Los Alerces y la desembocadura El Tigre–Lago Cholila.

Asimismo, las autoridades del organismo remarcaron que actualmente «el objetivo es observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes», debido a que las mismas «pueden resultar insuficientes» para extinguir esos sectores críticos.

El informe también señala que durante la jornada de este martes «se registraron precipitaciones en las zonas con incendios activos».

Por otra parte, y en relación al incendio en la Patriada, detectado el 5 de enero, el mismo ya afectó 30.677 hectáreas y su estado actual es considerado como contenido, aunque con un sector activo en todo su perímetro. La vegetación afectada abarca arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Asimismo, y en la zona de la Burrada, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y refuerzos de trabajos efectuados días anteriores, mientras que los medios aéreos permanecieron en stand-by.

En el Parque Los Alerces, la superficie afectada estimada alcanza las 26.306 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal en la zona de Lago Rivadavia.

Los trabajos de combate previstos para este miércoles se concentraron en recorridos mínimos en los distintos sectores, dado que el objetivo era observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes.

Y con respecto a los incendios en Desembocadura El Tigre–Lago Cholila, el mismo se encuentra activo y la superficie afectada estimada alcanzó las 209 hectáreas de bosque nativo.

Los trabajos de combate se concentraron en observar la situación, contando con numeroso personal afectado, además de medios aéreos, entre otro equipamiento.

