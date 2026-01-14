ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

En vivo | Incendios en la Patagonia: operativo Récord, 659 brigadistas combaten el fuego en Puerto Patriada

Pasó más de una semana desde el inicio del fuego. Puerto Patriada y Los Alerces entre los focos más preocupantes. Seguí la cobertura minuto a minuto. 

Redacción

Por Redacción

Nueve días después de la chispa inicial, la crisis en la Cordillera entra en una fase de definiciones legales y operativos de máxima tensión. Con el Estado de Catástrofe ya declarado en Epuyén —donde el fuego devoró más de la mitad del ejido municipal— y el Parque Nacional Los Alerces enfrentando focos de «comportamiento extremo» en el Arroyo Braese, la región se debate entre el combate directo y el inicio de una reconstrucción urgente.

En el plano político y judicial, el gobernador Ignacio Torres elevó el tono para blindar el futuro de las tierras quemadas y desestimar cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos. Bajo la premisa de que «a la estupidez se la combate con la verdad», el mandatario chubutense ratificó que no se permitirá la venta de una sola hectárea de bosque nativo, mientras la Justicia avanza con los primeros allanamientos para dar con los responsables del inicio intencional del fuego. El respaldo nacional de Javier Milei y el despliegue de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) consolidan un frente institucional que busca dar respuestas ante una sequía estructural que no da tregua.

¿Cuál es el estado de los incendios?

14/01 07:52

Operativo Récord: 659 personas combaten el fuego en Puerto Patriada

El último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) confirmó que el operativo alcanzó su despliegue máximo con 659 efectivos en la línea de combate. La jornada del martes estuvo marcada por una logística extrema en los sectores de Bahía Las Percas y La Condorera: las cuadrillas debieron ser trasladadas inicialmente en embarcaciones y caminar durante dos horas por terreno escarpado para atacar los focos activos; al finalizar el día, ante la complejidad del terreno, fueron evacuadas mediante helitransporte.

Hoy el foco de Puerto Patriada se mantiene activo con una superficie estimada de 11.970 hectáreas. El plan de trabajo contempla la llegada de refuerzos del Splif Bariloche, quienes se sumarán específicamente al grupo que opera en la zona de La Condorera. Los esfuerzos se centrarán en consolidar las fajas cortafuegos y realizar tareas de enfriamiento críticas, apoyados por medios aéreos que operarán a requerimiento en los sectores de mayor actividad como El Coihue.
13/01 17:48

Por qué la Comarca Andina transita una era de incendios más virulentos

En la última década, la Comarca Andina ha sufrido alrededor de 12 incendios forestales de alta severidad que quemaron unas 46 mil hectáreas. La población en esa región, estiman, aumentó un 100%, que se suma al aumento de la temperatura, la escasez de precipitaciones y mucho material combustible.
13/01 17:46

Río Negro: sin focos activos, pero con riesgo extremo en varias zonas

Río Negro atraviesa jornadas de alto riesgo de incendios forestales y el estado de alerta se mantiene activo en todo el territorio. Aunque no se registran focos en actividad, las autoridades reforzaron los pedidos de cuidado ante un escenario climático adverso que combina viento, temperaturas templadas y vegetación seca.
13/01 13:52

Epuyén declaró el «estado de Catástrofe» hasta junio

En una sesión clave, el Concejo Deliberante de Epuyén sancionó la Ordenanza N° 1388/2026, declarando el Estado de Catástrofe en siete dimensiones: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. La medida, aprobada por unanimidad, responde a la magnitud del desastre iniciado el 5 de enero en El Hoyo, que ya ha impactado en más del 50% del territorio municipal, destruyendo viviendas y colapsando los servicios de agua y luz.

Esta declaración otorga facultades especiales al intendente para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante Provincia y Nación sin los plazos administrativos habituales. La vigencia de la emergencia se extiende hasta el 30 de junio de 2026, reflejando la convicción de las autoridades de que la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación productiva de la localidad demandarán, al menos, todo el primer semestre del año.
13/01 13:03

Mientras combaten el incendio, Walter cuida de los animales de Puerto Patriada: mirá el video

13/01 11:55

A la estupidez se la combate con la verdad», la respuesta de Torres ante los incendios

A través de un posteo en su cuenta de X, Torres aseguró: “En Chubut no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo. Así lo establece nuestra Constitución en su artículo 105”. En el mismo sentido, advirtió que no se tolerarán usurpaciones de ningún tipo, marcando distancia con lo ocurrido tras el incendio de 2021 en Las Golondrinas.

Respecto a la jurisdicción federal, el gobernador aclaró: “Es importante decirlo con absoluta claridad: las tierras que forman parte de un Parque Nacional, como Los Alerces, no se pueden vender ni cambiar de destino, porque así lo establece la Ley Nacional de Parques”. Para cerrar su mensaje, sentenció: “A la estupidez se la combate con la verdad. Y en Chubut, las leyes se respetan”.
13/01 10:07

Los Alerces: El viento reactiva focos y el combate es «extremo» en el Arroyo Braese

La situación en el Parque Nacional Los Alerces se agravó en las últimas horas debido a la rotación de vientos y la sequía estructural. Durante la noche, los brigadistas debieron realizar un «combate nocturno» de emergencia en la zona del Arroyo Braese, donde la acumulación de material combustible y la dificultad del terreno pusieron a prueba a las cuadrillas. Ante la simultaneidad de frentes activos entre el Brazo Norte del Lago Menéndez y el Cordón Riscoso, se instaló una nueva base de operaciones para helicópteros en Bahía Rosales para agilizar las descargas de agua.


El operativo, que ya moviliza a más de 200 personas, incluye la colaboración de bomberos de Chile (Palena) y fuerzas federales. Como medida de seguridad, las autoridades informaron que la Ruta 71 tiene tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. El titular de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, permanece en la Villa Futalaufquen coordinando los refuerzos ante un índice de peligrosidad que se mantiene en niveles extremos.
13/01 07:47

El fuego en Puerto Patriada sigue activo y bajo vigilancia extrema

Según el Reporte N° 8 emitido anoche por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el incendio iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada continúa activo, con una superficie afectada estimada en 11.970 hectáreas. Para la jornada de hoy, se espera un ascenso de la temperatura hasta los 27°C y vientos leves de entre 10 y 20 km/h, condiciones que podrían reducir la visibilidad en las primeras horas debido a la acumulación de humo en los valles.

El plan de ataque para este martes contempla el refuerzo de fajas cortafuegos con herramientas manuales y el enfriamiento de puntos calientes sobre el perímetro para resguardar las viviendas. En cuanto a la logística sanitaria, se confirmó la incorporación de puestos móviles de DINESA–AFE para la atención exclusiva del personal de combate en la línea. Los ocho medios aéreos disponibles, junto a la maquinaria pesada, operarán a requerimiento de cada sector para intentar consolidar el control de los frentes que aún presentan actividad.
12/01 21:15

Villarruel presentará un proyecto de ley para agravar las penas a quienes origien el fuego

Estes lunes a la tarde, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se refirió a través de sus redes sociales a los incendios que afectan en la Patagonia, principalmente a la provincia de Chubut.

«Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita«, comenzó la publicación de la titular del Senado.

La vicepresidenta anticipó que presentará un proyecto de ley para agravar las penas con cárcel efectiva para «aquellos que inician el fuego», como así también implicará una «actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego».

Villarruel aclaró que la iniciativa es «sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología», ya que «quien delinque debe responder».

Por último citó el artículo 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a «un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado» y concluyó: «Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección».
12/01 19:33

Incendio en Epuyén: el fuego destruyó más de 20 casas, una estancia y dos complejos turísticos

La ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Florencia Papaiani, precisó este lunes que la localidad de Epuyén otra vez se vio gravemente afectada por los incendios forestales, un año después de haber sido afectada con 70 casas destruidas por las llamas.

La funcionaria declaró en FM Chubut que unas 25 viviendas se prendieron fuego, incluyendo una estancia; mientras que otros dos complejos turísticos con nueve cabañas también fueron dañados por el incendio. Asimismo, indicó que unas ocho personas permanecen evacuadas.

Por otra parte, en El Hoyo la cifra de casas afectadas ascienda a unas 10, mientras que a una semana del incendio en Puerto Patriada ya no se registran personas evacuadas por el fuego.


“Se hizo un trabajo enorme para salvar viviendas y que esta vez los números sean mucho menores, aunque eso no quita que hay familias que han perdido todo, sus sueños y sus ilusiones”, dijo Papaini, añadiendo que todas las propiedades sufrieron «destrucción total».
12/01 17:52

Incendio en Chubut: la Fiscalía descartó la hipótesis del Gobierno de un atentado mapuche

Este lunes habló el fiscal general Carlos Díaz Mayer, quien se encuentra detrás de la investigación judicial de los incendios en Chubut. Desde la Fiscalía sostienen que el fuego que ya afectó casi 12 mil hectáreas fue provocado de manera intencional. Sin embargo, le bajó la espuma a la versión del Ministerio de Seguridad de que sean atentandos por parte de agrupaciones mapuches. Qué dijo sobre la especulación inmobiliaria o de capitales extranjeros en esa zona de la cordillera. 

Foto: Gentileza Maxi Jonas.

12/01 16:41

Incendio en Puerto Patriada: Neuquén envió más brigadistas y otros siete vehículos para el combate

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes la despedida de 10 brigadistas que combatirán los incendios que están afectado a los bosques de Chubut, principalmente en Puerto Patriada.

La provincia ya había aportado otras 25 personas, que ahora se le suma otro grupo junto a unos siete vehículos terrestres. Además, se ofreció la colaboración de personal sanitario del Sistema Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN), en caso de ser necesario.
12/01 14:29

Parque Nacional Lanín aplica multas millonarias por hacer fuego en lugares prohibidos

El Parque Nacional Lanín confirmó que ya se están labrando actas de infracción con montos severos:

Multas económicas: Van desde los $400.000 hasta los $6.000.000, dependiendo de la gravedad del caso.
– Denuncias penales: Se realizarán de forma automática en los casos detectados de fuego en lugares no habilitados.

Desde la institución recordaron que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings que cuentan con prestaciones habilitadas. Esta medida no admite excepciones y es considerada fundamental para prevenir daños irreversibles en el área protegida.
12/01 12:13

Diego Santilli vuelve a Chubut por los incendios

El miércoles 14 de enero, Santilli retomará el contacto directo con la región patagónica. Viajará a la localidad de El Hoyo, en Chubut, para recorrer las áreas damnificadas por el incendio que ya afectó 12 hectáreas de bosque. Lo acompañará la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La visita se produce tras el reconocimiento público del presidente Javier Milei a las tareas de contención realizadas por brigadistas y bomberos. En su última visita a la zona junto al gobernador Ignacio Torres, el ministro aseguró que la Nación mantendrá la coordinación logística y el envío de recursos de los ministerios de Defensa, Salud y Seguridad para enfrentar la temporada crítica.
12/01 11:45

Cómo se encuentra el brigadista herido

El combatiente de 42 años, que resultó gravemente herido en el incendio de Puerto Patriada, muestra signos de mejoría en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Pese a tener el 54% de su cuerpo afectado por las llamas, los médicos informaron que ya le retiraron el respirador artificial y evoluciona favorablemente en Terapia Intensiva. El equipo de Cirugía Plástica sigue de cerca su estado y, de mantenerse estable, en 72 horas pasaría a cuidados intermedios. Su caso se convirtió en el símbolo del riesgo extremo que enfrentan los casi 600 operarios en la cordillera.
12/01 09:34

Los Alerces: más de 200 personas y brigadistas chilenos combaten el fuego para proteger viviendas

El Parque Nacional Los Alerces confirmó que hoy trabajan más de 200 personas en la Zona Norte para frenar el avance del fuego sobre la Ruta Provincial 71. Con la llegada de bomberos de Palena (Chile) y el apoyo de 4 helicópteros y 2 aviones hidrantes, la prioridad absoluta es proteger las viviendas de pobladores y la infraestructura turística entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia. Se esperan ráfagas de viento hacia la noche, lo que mantiene el alerta extremo.
12/01 07:50

Milei agradeció a los brigadistas y Adorni detalló el auxilio de Nación

A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei calificó de «heroico» el trabajo en la Patagonia. Por su parte, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, actualizó las cifras del despliegue federal: son 295 los brigadistas nacionales en la zona.

Además, confirmó que 22 de los 32 incendios detectados en la región ya fueron extinguidos. El operativo incluye desde 15.000 litros de nafta donados por YPF hasta asistencia financiera del Banco Nación para productores afectados.
11/01 22:44

Riesgo de incendios en Río Negro: «El índice de peligrosidad sigue siendo extremo», advierte el SPLIF  

El Gobierno de Río Negro difundió este domingo el parte diario de riesgos de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera en la cordillera para mañana.
11/01 21:00

Incendios forestales: el reclamo de trabajadores de parques nacionales

En medio de la lucha contra el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, que principalmente afecta a las inmediaciones del lago Menéndez en Chubut, brigadistas reclamaron un «salario digno» con un mensaje en redes sociales.

«Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales (Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces) y queremos llevar un mensaje a la comunidad; a las autoridades, principalmente», inicia el video que se subió a la cuenta de uno de los brigadistas.

«Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, que es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos brinde el trabajo, y una jubilación acorde», concluyeron.
11/01 20:30

El Gobierno Nacional dijo que los incendios fueron por un «grupo terrorista»

El Ministerio de Seguridad anunció que hay  «indicios preliminares» que vincularían los incendios en la Comarca Andina a grupos «autodenominados mapuches». El jefe de Gabinete Manuel Adorni informó los recursos que dispuso el Ejecutivo. Trabajadores de parques nacionales que luchan contra los incendios reclamaron aumentos salariales.
11/01 15:14

Usuarios de redes sociales compartieron la llegada de la lluvia a El Hoyo

11/01 15:05

¿A cuánto equivale la superficie quemada en Puerto Patriada?

Es la superficie afectada estimada solo por el incendio de Puerto Patriada. El salto del fuego sobre la Ruta Nacional N° 40 el día de ayer aceleró la propagación hacia Laguna Las Mercedes, duplicando la superficie en menos de 24 horas.
La zona afecta representa casi 6 veces la ciudad de Neuquén. La capital neuquina tiene una superficie aproximada de 2.000 hectáreas (zona urbana). El incendio ya devoró el equivalente a 6 ciudades de Neuquén. Esto es más de la mitad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11/01 12:56

Splif logró controlar un nuevo foco de incendio en El Bolsón: qué pasó

Según detallaron desde el SPLIF de El Bolsón, en horas de este domingo se inició un nuevo foco de incendio en el centro del aeródromo d de la ciudad. «Ya se encuentra controlado», indicaron.

SPLIF, Policía, Bomberos Voluntarios y tránsito de la municipalidad de El Bolsón continúan en el lugar. Recordaron que: «No está permitido circular por el aeródromo, nos encontramos con incendios activos en toda la región y la circulación es constante».
11/01 11:21

Ignacio Torres advierte por la gravedad de los incendios: «Es la peor sequía desde 1965»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, brindó un crudo panorama sobre la emergencia ígnea que atraviesa la provincia. En declaraciones radiales, confirmó que la región enfrenta condiciones climáticas extremas y calificó la situación en Puerto Patriada como «caótica», con llamas de más de 30 metros de altura.

El mandatario informó que hay más de 500 brigadistas de distintas provincias (incluyendo Río Negro, Neuquén y Córdoba) combatiendo el fuego y que ya se contabilizan más de 3.000 evacuados. Torres pidió elevar las penas por ecocidio y apuntó contra la burocracia nacional: «Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario».
11/01 10:35

El fuego en Puerto Patriada saltó la Ruta 40 y ya afecta casi 12.000 hectáreas: llegan refuerzos de Córdoba

El fuego descendió por detrás de la Escuela N° 81 y se dirigió hacia El Pedregoso. Uno de los puntos más críticos se registró en Los Paredones, donde las llamas volvieron a trasponer la Ruta Nacional N° 40, propagándose con dirección a Laguna Las Mercedes.

Actualmente, el esfuerzo de las dotaciones se concentra en proteger infraestructura clave sobre la Usina y la Escuela de El Coihue. Además, realiza apertura de fajas con maquinaria pesada y resguardo preventivo con camiones cisterna.

Desde el sábado, el incendio avanzó sobre el margen noroeste del Lago Epuyén (sector Cárdenas), afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas.
11/01 09:27

Un brigadista sufrió graves quemaduras durante el combate del incendio en Epuyén

Según detallaron desde Salud, el brigadista ingresó el sábado por la tarde al hospital de El Bolsón con un «cuadro de extrema gravedad».

El reporte médico inicial, difundido por Infochucao el combatiente presenta quemaduras en el 54 % de su cuerpo. La directora del nosocomio de El Bolsón, Dina Lavesini, confirmó el ingreso del paciente y su posterior derivación de urgencia al Hospital de San Carlos de Bariloche.

El traslado se realizó con el fin de que el brigadista reciba atención médica de mayor complejidad y especializada para su tipo de cuadro.
11/01 08:34

Los Alerces: operativo extremo para frenar el avance sobre la Ruta 71

El comando unificado refuerza la defensa de viviendas y estructuras turísticas en el eje de la Ruta Provincial 71, entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia.

Se suman hoy dos helicópteros del Ejército Argentino con helibalde, que operarán junto a aviones hidrantes de la AFE y participan 110 combatientes (Nación y Provincia) con apoyo de brigadistas de Chile y bomberos voluntarios locales.

Un factor que complica la situación es la alerta por ráfagas de viento que se sentirán a partir del mediodía. Además, el tránsito por la Ruta 71 está restringida entre Portada Norte y Quebrada del León. El resto de los servicios turísticos funcionan con normalidad.
10/01 23:07

Nación envía camiones con ayuda y electrodomésticos para Chubut

El Ministerio de Capital Humano informó oficialmente que está asistiendo a la provincia de Chubut en el marco de la emergencia ígnea. Se despacharon cuatro camiones con elementos destinados a las familias que sufrieron pérdidas por el fuego.

El operativo se coordinó entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y el ministerio de Desarrollo Humano de Chubut para agilizar la respuesta.

Según el detalle oficial, el envío incluye:

Equipamiento del hogar: heladeras, freezers, calefones, estufas, anafes y tanques de agua.
Asistencia inmediata: colchones, bolsas de dormir, artículos para bebés y diversos tipos de vestimenta y calzado.

10/01 21:10

Extinguieron los incendios en el parque Nacional Lanín

La administración del Parque Nacional Lanín confirmó en su reporte de las 21:00 que los incendios forestales en los sectores Valle Magdalena y Mallín del Ternero se encuentran extinguidos.

Valle Magdalena: tras confirmar la extinción del foco (de 20×20 metros), las autoridades informaron que ya se encuentra habilitado el uso público y el ingreso al Lago Tromen.

Mallín del Ternero: el fuego afectó una superficie de 20×50 metros. En este sector fue clave la colaboración de cinco pobladores de la zona que trabajaron en la extinción directa junto a los brigadistas y medios aéreos.
10/01 20:40

Habilitan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, pero piden extrema precaución

Vialidad Nacional actualizó el estado de la Ruta Nacional 40 en el tramo de la Comarca Andina. A partir de las 20:25, se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos entre Epuyén y El Hoyo.

Sin embargo, el organismo emitió una advertencia importante: se debe transitar con extrema precaución por la baja visibilidad y la presencia de equipos de emergencia.

10/01 19:17

Río Negro en «riesgo extremo», pero sin focos activos

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) comunicó hoy sábado 10 de enero que no se registran focos de incendio activos en la provincia de Río Negro.

Señalaron que se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de ignición y obliga a extremar las medidas de cuidado por parte de vecinos y turistas.

10/01 14:27

Puesto sanitario en El Pedregoso

La Municipalidad de El Hoyo informó la instalación de un puesto sanitario del Hospital Rural de El Hoyo en El Pedregoso, donde funcionará una base operativa que brindará atención de primeros auxilios y la asistencia necesaria para las familias, en el horario de 8 a 18 horas. Para mayor información, los vecinos pueden comunicarse al +54 9 2944 413227.
10/01 14:00

“Hubo intención criminal”

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió que la situación por los incendios forestales “varió para mal” en las últimas horas y aseguró que las condiciones climáticas “siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando”, al tiempo que consideró que el siniestro fue intencional.

En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró.

El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.
10/01 12:43

Lanzan una colecta para ayudar a los bomberos

El incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, sigue activo y ya afectó unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo, mientras las causas aún se investigan. En total, 479 personas trabajan en el operativo, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

Por esa razón, la Fundación Bomberos de Argentina relanzó su campaña solidaria “Puentes de la Prevención” para recaudar fondos destinados a reponer equipamiento esencial y reforzar la primera línea de combate contra el fuego.
10/01 12:07

Siguen buscando a los responsables

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló con TN y se refirió a la crítica situación que atraviesa la provincia. El mandatario destacó la labor de la Justicia provincial que está llevando a cabo la investigación para dar con los responsables de originar el fuego en Puerto Patriada, en El Hoyo, de forma intencional, y recordó que se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos a quienes puedan aportar información para identificarlos.
10/01 11:40

Incendios en Parque Lanín: uno circunscripto, otro activo

Mientras el foco en Mallín del Ternero fue contenido gracias al rápido accionar de brigadistas, el incendio “Magdalena” continúa activo en una zona de muy difícil acceso, con un intenso despliegue de medios aéreos y apoyo logístico.

Desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y recordaron que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.
10/01 10:12

Qué dice el último parte

El incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, sigue activo y ya afectó unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo, mientras las causas aún se investigan. El aumento del viento provocó reactivaciones en el Cerro Pirque, cerca de la Escuela N.º 81, y en Laguna Las Mercedes y Aserradero Franco, donde el fuego tuvo un comportamiento extremo, aunque se logró proteger viviendas e infraestructura.

En el operativo trabajaron 275 combatientes y ocho medios aéreos, con refuerzos de Córdoba y brigadas nacionales, bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.
10/01 09:30

Circulación habilitada con extrema precaución

Vialidad Nacional informó que continúa habilitada la transitabilidad en la Ruta 40, entre las localidades de Epuyén y El Hoyo, con extrema precaución por presencia de humo en el ambiente que reduce la visibilidad en varios sectores.
Asimismo, se solicita precaución a los usuarios que transitan en este tramo porque vehículos de los equipos de emergencia circulan constantemente en la lucha contra los incendios forestales en la región.
09/01 22:30

Alejandra Monteoliva sobre los incendios en Chubut: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar” 

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lanzó una advertencia contundente a quienes están detrás de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y otras zonas de la Patagonia. A través de un video difundido en redes sociales, la funcionaria afirmó que el Gobierno nacional avanzará sin concesiones contra los responsables: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”. 
“Lo que está ocurriendo en Chubut es lamentable. Estos incendios están destruyendo bosques, infraestructura y poniendo en riesgo a la población”, expresó Monteoliva, quien remarcó que desde el inicio de la emergencia el Ministerio de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales. 
09/01 22:00

Ignacio Torres: las próximas 48 horas son claves para contener el incendio

Frente a los pronósticos que marcan un fin de semana con condiciones climáticas adversas en la Cordillera, el Gobernador de Chubut señaló que las próximas 48 horas son vitales para terminar de contener el fuego, fundamentalmente en el incendio de Puerto Patriada, que es el más crítico hasta el momento. 
09/01 21:10

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a los incendios en la Patagonia

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló sobre los incendios forestales en la Patagonia y dijo que “la Agencia Federal de Emergencias, con la ayuda de Parques Nacionales, Gendarmería y el Ejército, presta colaboración a las provincias con diferentes recursos”.  
Subrayó que “se desplegaron 195 brigadistas y 15 medios aéreos (incluidos aviones hidrantes y helicópteros), además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando”.  
Además, anunció que “el Banco Nación otorgará préstamos para productores damnificados por los incendios”. 
09/01 21:00

Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín 

La provincia de Neuquén sumó dos focos de incendios activos este viernes. El Comando del Parque Nacional Lanín informó este viernes sobre la declaración de dos incendios forestales en distintas áreas del parque: uno en Valle Magdalena (zona centro) y otro en la zona de Rucachoroi, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio operativo de respuesta.
09/01 12:06

 Río Negro sigue sin focos activos y reforzó el apoyo a Chubut 

El SPLIF difundió un nuevo parte con el estado de situación, el cual indica que Río Negro no presenta ningún foco activo de incendio en su territorio. Asimismo, se reforzó la cooperación con Chubut con el envío de nuevos combatientes. 
09/01 17:01

Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego

El gobierno de Córdoba envío un avión hidrante anfibio, un helicóptero especializado y 63 bomberos voluntarios para luchar contra los incendios en Chubut. La decisión se tomó tras una comunicación entre el gobernador Martín Llaryora y su par chubutense, Ignacio Torres.

Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa. El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.
09/01 15:43

Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control

El operativo por el incendio en Villa Pehuenia continúa activo en la zona del cerro Chañy. Según informaron los bomberos, el foco se encuentra rodeado y bajo control operativo, mientras el personal sigue trabajando en el lugar.
Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro. En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente.
09/01 13:24

Atacaron con un cuchillo a un brigadista

Un trabajador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) sufrió una lesión en una mano tras un episodio de violencia en la zona de El Manso, sobre la Ruta Provincial 83. La agresión ocurrió luego de una advertencia por el riesgo de hacer fuego en medio de los incendios forestales en Chubut y Santa Cruz.

De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el ataque se produjo cerca de las 14 del miércoles, cuando el brigadista volvía a su casa de cumplir funciones.
09/01 12:23

Pidió ayuda a Dios y el fuego se detuvo

Diego Hernández vivió una madrugada desesperante al ver cómo un incendio forestal avanzaba sin control hacia su complejo turístico Puerto Quintín, en Puerto Patriada, Chubut, donde las llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura y se propagaron rápidamente por las fuertes ráfagas de viento.

Mientras el fuego, activo desde el lunes y aún fuera de control cinco días después, se acercaba a las cabañas ubicadas a 13 kilómetros de El Hoyo, Hernández oró con angustia pidiendo que las llamas se detuvieran, mientras su hermano le gritaba que se alejara, en una escena marcada por la tensión y la impotencia ante el avance del incendio.

Con el viento, el incendio se propagó. Foto: gentileza

09/01 11:26

Confirmaron foco de incendio en Pehuenia

Un nuevo escenario preocupante se hizo presente en la Patagonia. En una semana con miles de hectáreas arrasadas, rutas cortadas y personas evacuadas, se confirmó un nuevo foco de incendio en el Cerro Chañy, en las inmediaciones de Villa Pehuenia.

Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy.
09/01 10:52

Cruzó el lago en lancha para apagar los focos

«Estamos esperando el fuego«. De esta forma, Pol Huisman, que vive sobre la Ruta 40, en el kilómetro 1894, a mitad de camino entre El Hoyo y Epuyén, se refirió al incendio que ayer por la tarde se descontroló y terminó cruzando la ruta generando una amenaza para más poblaciones.

Si bien las llamas se apaciguaron esta mañana debido a las bajas temperaturas durante la noche, los pobladores se preparan para lo que pueda deparar a partir del mediodía.
09/01 10:05

Neuquén enfrenta el fuego tras una tormenta histórica

La provincia de Neuquén atraviesa una emergencia ambiental tras una tormenta eléctrica inédita que desató múltiples focos de incendio, dos de ellos aún activos en la zona de Aluminé. Ante la falta de apoyo nacional inmediato, el Gobierno provincial desplegó medios aéreos propios y mantiene brigadistas en Chubut, mientras rige alerta máxima y prohibición total de hacer fuego.
08/01 19:35

Evacuación preventiva en Epuyén

La Municipalidad de Epuyén informó que el Gimnasio Municipal de El Maitén se puso a disposición para los evacuados de la zona del Coihue. «La Municipalidad de Epuyén informa que, en caso de evacuación preventiva, la zona segura para los evacuados de El Coihue es el el Gimnasio Municipal de Maitén«, detallaron.
08/01 16:15

Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada

Esta tarde, el Boeing 737 FireLiner despegó desde Esquel rumbo a la comarca andina para combatir el incendio en Puerto Patriada. La aeronave, de gran capacidad de carga y descarga de agua, también puede ser utilizada para el traslado de pasajeros.

El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio.
08/01 16:08

La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»

Adolfo Marriezcurrena era de El Bolsón y estaba trabajando cuando empezó la evacuación por el incendio en Puerto Patriada. Sin embargo, se quedó para ayudar a los brigaditas para aportar sus conocimientos en el terreno. Se fue para resguardarse del fuego recién en horas de la madrugada, agarró a su perra y se dirigía hacia su hogar en Río Negro en el momento en el que ocurrió el trágico choque.

Fotos: Gentileza.

08/01 14:38

Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa

«Esta especie es nuestro principal problema: el fuego ingresa de manera violenta a través de los pinos; cuando se quema monte nativo, en cambio, el avance es más lento«, describió Pablo Gatti, un poblador de Epuyén que perdió su casa en el verano de 2025 por el avance de las llamas y ahora sigue de cerca esta nueva amenaza que se desató el lunes pasado en Puerto Patriada.
08/01 14:27

Brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en los incendios de Chubut

Los brigadistas relataron que encontraron al perro exhausto, deshidratado y rodeado de cenizas, encadenado en una vivienda arrasada. Tras asistirlo, detallaron a ADNSUR“Le dieron agua, lo mojaron para bajarle la temperatura corporal y lo retiraron de la zona de peligro, en una maniobra tan urgente como conmovedora”.
06/01 15:30

El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada

En pocas horas, el fuego arrasó diez casas y cuatro vehículos. Rocío Brizuela, una pobladora, contó que rápidamente, cargaron unas pocas cosas y animales en la camioneta y abandonaron el lugar que fue arrasado por las llamas.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en BarilocheEl Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

  • 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
  • SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
  • SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
  • 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)


Nueve días después de la chispa inicial, la crisis en la Cordillera entra en una fase de definiciones legales y operativos de máxima tensión. Con el Estado de Catástrofe ya declarado en Epuyén —donde el fuego devoró más de la mitad del ejido municipal— y el Parque Nacional Los Alerces enfrentando focos de "comportamiento extremo" en el Arroyo Braese, la región se debate entre el combate directo y el inicio de una reconstrucción urgente.

