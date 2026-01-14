En vivo | Incendios en la Patagonia: operativo Récord, 659 brigadistas combaten el fuego en Puerto Patriada

Nueve días después de la chispa inicial, la crisis en la Cordillera entra en una fase de definiciones legales y operativos de máxima tensión. Con el Estado de Catástrofe ya declarado en Epuyén —donde el fuego devoró más de la mitad del ejido municipal— y el Parque Nacional Los Alerces enfrentando focos de «comportamiento extremo» en el Arroyo Braese, la región se debate entre el combate directo y el inicio de una reconstrucción urgente.

En el plano político y judicial, el gobernador Ignacio Torres elevó el tono para blindar el futuro de las tierras quemadas y desestimar cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos. Bajo la premisa de que «a la estupidez se la combate con la verdad», el mandatario chubutense ratificó que no se permitirá la venta de una sola hectárea de bosque nativo, mientras la Justicia avanza con los primeros allanamientos para dar con los responsables del inicio intencional del fuego. El respaldo nacional de Javier Milei y el despliegue de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) consolidan un frente institucional que busca dar respuestas ante una sequía estructural que no da tregua.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)