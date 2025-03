Incendios en la Patagonia: controlaron el fuego cerca de Puerto Madryn y llegó la lluvia al parque Lanín

El incendio comenzó el sábado a la tarde, cuando las llamas comenzaron a devorar la vegetación en el cerro Meta, dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales y a pocos kilómetros de Bariloche. Dos días después, un hombre de 45 años, oriundo de Rosario, se acercó a los brigadistas que combatían el incendio y, en una charla casual, dejó escapar una confesión inesperada: él había iniciado el fuego. No fue intencional, dijo, sino el resultado de una fogata mal controlada que encendió para secar su ropa mojada.

La Justicia comenzó a trabajar en la imputación del acusado, quien fue trasladado a la dependencia policial y notificado de la causa en su contra.

El hombre fue examinado por el cuerpo médico forense, donde un psicólogo determinó que no se encontraba en condiciones de comprender ni afrontar el proceso penal. Ante este diagnóstico, el Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó consultas, pero no presentó objeciones. Por esta razón, el juez Calcagno decidió suspender el proceso por diez días y ordenó su internación involuntaria en el área de Salud Mental del hospital zonal de Bariloche.