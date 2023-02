Incertidumbre entre usuarios de KoKo por el aumento del boleto que frenó la provincia

La polémica que se desató entre la empresa KoKo y la secretaría de Transporte de la provincia generó incertidumbre entre los usuarios que habitualmente utilizan este servicio de transporte de pasajeros para moverse por distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Es que desde hace varios días, la firma habría decidido «de manera unilateral» un aumento en cuadro tarifario una medida que no tuvo el aval de la Subsecretaría de Transporte de la provincia, según anunció el titular de la cartera, Juan Ciancaglini

Es más, el funcionario, en diálogo con el programa Ya es Tiempo que se emite por RIO NEGRO Radio anunció que ya intimaron a la empresa de transporte que tiene su sede en Cipolletti a que levante toda la cartelería que está puesta en las unidades y en las oficinas distribuidas en las agencias de la región.

Ciancaglini no descartó la posibilidad de que la empresa reciba algún tipo de sanción al haber anunciado un incremento sin tener firmada la resolución por parte de la Secretaria de Transporte.

Mariana es una de las habituales usuarias del servicio dijo que resulta «excesivo».

Mariana es una vecina que cerca del mediodía esperaba la unidad en la plataforma ubicada en Sarmiento y 9 de Julio y contaba que le preocupaba el monto que periódicamente le carga a la tarjeta SUBE. «En cuanto al aumento, me parece excesivo en relación a los sueldos que hay. Si alguien tiene que trabajar todos los días me parece mucho», dijo la mujer quien aseguró que causa incertidumbre la situación generada con la firma.

«Si el pasaje sale $1000 tengo que cargar $2000 como máximo (el monto máximo de carga es de $1800). muchas veces los negocios están cerrados y te quedas sin la posibilidad de subir por el pasaje. En cuanto al aumento, me parece excesivo en relación a los sueldos que hay. Si alguien tiene que trabajar todos los días me parece mucho», dijo la mujer quien daba por hecho el incremento que frenó la provincia.

Miguel aprovechó para explicar que el plástico es muy caro y que un nuevo aumento «ajusta el bolsillo de la gente». «No hay otra porque es el único medio de transporte. Por semana gastamos $2500 porque tuvimos que venir al hospital», dijo el vecino. «No hay plata que alcance», se quejó el vecino quien no tenía información sobre la marcha atrás del aumento.

En esa misma línea se expresó Miguel quien destacó que la gente se termina acostumbrando a los aumentos. «Lo pagan igual porque lo necesitan», explicó José, otro usuario quien también dijo que estaba sorprendido por la polémica desatada en cuento al aumento.

«Nos meten la mano en el bolsillo y nos quedamos piolas. En el día a día impacta un montón. el servicio ni si quiera es bueno», contó Clemira otra de las usuarias.

A Manuel no lo sorprendió el aumento: «Me la veía venir», dijo.

Manuel, un joven estudiante que empezó sus estudios en Neuquén, contó que semanalmente gasta unos 4.200 pesos. «No me genera nada porque ya me la veía venir», comentó el estudiante quien aseguró que ojalá el aumento no se llegue a concretar.

Escuchá al subsecretario de Transporte de Río Negro, Juan Ignacio Ciancaglini, en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.