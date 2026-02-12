Inédito festejo de carnaval en Neuquén este fin de semana: cuándo y dónde será el desfile de los corsos

El carnaval se realizará frente al monumento a San Martín con desfile por la avenida céntrica. Imagen ilustrativa.

La ciudad de Neuquén celebrará este fin de semana largo el carnaval con 40 corsos, espectáculos gratuitos y una atractiva feria cultural. La actividad, organizada por la secretaría de Derechos Humanos del municipio, reunirá comparsas, colectividades migrantes y delegaciones de varias localidades de la provincia.

El festejo comenzará a las 19 en el centro capitalino con la Feria de la Diversidad Cultural, que contará con stands gastronómicos y culturales. Los shows artísticos en el escenario principal se extenderán hasta la medianoche.

Desfile de corsos y delegaciones regionales en el centro de Neuquén

A las 21 se realizará el desfile de corsos, con recorrido desde el monumento hasta la esquina del Banco Nación, bajando y subiendo por la mano contraria. Participarán delegaciones de Junín de los Andes, Plaza Huincul, Zapala, Cutral Co, Vista Alegre y Cipolletti.

Materre indicó que “qproximadamente son entre 800 y 1000 personas que van a estar desfilando, de todas las edades, de todos los grupos que van a participar”. Desde el municipio recomendaron asistir con anticipación para recorrer la feria y ubicarse sobre la avenida.

Carnaval en Neuquén 2026: 40 corsos y Feria de la Diversidad Cultural en el centro

La secretaria de Derechos Humanos, Luciana De Giovanetti, señaló que “realmente ha tenido muchísima repercusión en la ciudadanía porque hacía muchos años que no se hacía, si bien el año pasado se hizo un primer festejo mucho más pequeño y menos participativo en cantidad de personas y organizaciones, este año ha tomado la dimensión que toman todos los eventos cuando la ciudadanía se apropia”.

El subsecretario Lucas Materre explicó que, este domingo a partir de las 19, «vamos a estar celebrando junto a la ciudadanía el carnaval en la ciudad, una propuesta de la Feria de la Diversidad Cultural, un espacio participativo que llevamos adelante desde la secretaría con colectividades migrantes específicamente”.