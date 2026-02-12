Carnaval en la costa de Río Negro: Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto se preparan para un fin de semana a puro ritmo

El fin de semana largo de Carnaval ya empezó a sentirse en la costa del Golfo San Matías. Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este ultiman detalles para recibir a turistas y residentes con una agenda cargada de música, disfraces, gastronomía y propuestas al aire libre.

El presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Rodolfo Hidalgo, destacó a Diario RÍO NEGRO que, en todos los casos, la entrada a las actividades es libre y gratuita, invitando tanto a residentes como a turistas a sumarse a las celebraciones en los distintos puntos de la región.

El Puerto se viste de fiesta: Carnaval en San Antonio Este

Bajo el lema «Música, sabores, disfraces y solidaridad», el Puerto SAE será uno de los epicentros de la celebración durante el sábado 14 y domingo 15 de febrero.

Sábado 14

21 | SUM del Puerto: Fiesta de Disfraces con shows en vivo, sorteos, buffet y regalo sorpresa con la entrada.

Domingo 15

12:30 | Letras Corpóreas: Gran Paella Solidaria organizada por el Rotary Club.

21| Anfiteatro del Puerto: Shows, karaoke, venta de pollo al disco y feria de artesanos.

Punta Perdices. Gentileza ATUR Damián Rodríguez.

Las Grutas: el escenario principal concentra la grilla artística

La Tercera Bajada será el punto neurálgico del carnaval grutense desde el sábado hasta el lunes, con la conducción de María Marta Migone y Titi Madorno.

Sábado 14

DJ Charly Morón

Dúo de Pura Zurda

Chamameceros del Sur

La Hoja

Cierre: De La Calle (00:00)

Domingo 15

Comparsa Ashe

Alta Dosis

La Retro Maníacos

Cierre: Los Dragones (01:00)

Lunes 16

Pez Diablo

Pulso Sur

Sandoband

Cierre: Sensura

Con escenarios a cielo abierto y actividades solidarias, la costa rionegrina vivirá días a puro ritmo. Foto: Marcelo Ochoa.

San Antonio Oeste también celebra su tradicional carnaval

En la calle Islas Malvinas, entre 6 de Enero y Brown, San Antonio Oeste tendrá su propio festejo el viernes 13 y sábado 14, con dos jornadas donde no faltarán disfraces, murgas, comparsas, carrozas y propuestas para toda la familia.

Además del cronograma festivo, la región ofrece el combo que la convirtió en uno de los destinos más elegidos del verano patagónico:

Las extensas playas de Las Grutas, con aguas templadas y acantilados ideales para el relax.

Excursiones a Punta Perdices, conocido como el «Caribe patagónico».

Recorridos por las Salinas del Gualicho, un paisaje único en la provincia.

Sabores del Golfo San Matías

La gastronomía es parte esencial de la experiencia. Paradores y restaurantes ofrecen mariscos frescos y platos típicos como cazuelas, paellas, pulpitos y merluza, que convierten cada comida en un atractivo más del viaje.

Desde el sector turístico recomendaron realizar consultas anticipadas por disponibilidad de alojamientos, ya que se proyecta un alto nivel de ocupación en Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este durante el feriado de Carnaval.