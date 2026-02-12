Cuándo son los feriados de carnaval 2026: el primer fin de semana extra largo del año

Febrero trae el primer fin de semana festivo del año. El carnaval genera una pausa ideal tanto para el turismo como para la realización de actividades y costumbres arraigadas tanto en Brasil, Argentina y demás países.

Las fechas varían anualmente según el calendario lunar. El fin de semana largo con los feriados nacionales se fijaron para el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Ambas fechas se consideran inamovibles y garantizados por la ley.

Al celebrarse posteriormente a un fin de semana, genera una gran oportunidad al turismo de recibir turistas y activar la economía de diversos sitios. Los lugares con más visitantes pueden ser ciudades con mucho arraigo al carnaval (Gualeguaychú y CABA) o destinos turísticos donde va la gente a disfrutar algunos días libres.

Carnaval 2026: qué días son laborales y cuáles no

El lunes 16 y martes 17 son catalogados como feriados nacionales, los cuales están garantizados por la Ley 27.399 del Contrato de Trabajo. Ambas fechas son establecidas como «Feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio de la Nación» a diversas fechas de arraigo tradicional y de creencia.

Si una persona debe realizar y asistir a su puesto de trabajo durante el lunes 16 o el martes 17 de febrero, deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular. Esto surge como un mecanismo de compensación por el día de descanso obligatorio establecido por la normativa.

Qué días son feriados inamovibles en 2026

Las otras fechas denominadas como feriados inamovibles por la Ley de Contrato de Trabajo son: